De Britse premier Boris Johnson heeft zijn belangrijkste ministers dinsdag gewaarschuwd dat het verre van zeker is of er een handelsovereenkomst tot stand komt met de Europese Unie (EU). Hij is echter vol vertrouwen dat het Verenigd Koninkrijk (VK) een voorspoedige tijd tegemoet gaat, met of zonder deal.

Met nog maar iets meer dan zes weken te gaan voordat de overgangsperiode van de Brexit ten einde is, kijken beide zijden naar elkaar om nader tot elkaar te komen. In de deal moeten afspraken over handel ter waarde van zo'n 750 miljard pond of 840 miljard euro per jaar vastgelegd worden.

Er wordt nog volop onderhandeld, de gesprekken spitsen zich al enige tijd toe op garanties voor eerlijke concurrentie en de visserij. Johnson hield zijn ministers voor dat zijn positie ongewijzigd is. Hij wil een deal. "Maar niet ten koste van onze basisprincipes over soevereiniteit en controle over onze wetten, grenzen, geld en onze vis", aldus de woordvoerder van de premier.

Als het echt niet tot een deal komt, de tijd dringt, dan dreigt een klap voor de financiële markten en chaos in de logistieke processen in heel Europa en verder.