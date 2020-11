Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week is gebeurd.

Het missen van deadlines lijkt onlosmakelijk verbonden met de slopende Brexit-onderhandelingen. En ook deze week is het weer raak. Wederom zijn onderhandelaars van beide kampen er niet in geslaagd om voor een deadline een akkoord te bereiken. Dit keer betreft het de deadline van half november. Er zou afgelopen week te weinig progressie zijn geboekt in de onderhandelingen die grotendeels plaatsvonden op Britse bodem.

Van deadline naar deadline

En zoals het de Brexit-onderhandelaars betaamt is er inmiddels alweer een nieuwe (informele) deadline gesteld. Op donderdag 19 november vindt er een videovergadering plaats van de Europese Raad. Het kamp van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zou voor op deze datum graag zien dat er een handelsakkoord op tafel ligt. Als dit niet gebeurt, gaan in Brussel waarschijnlijk de alarmbellen af. Met nog maar iets meer dan een maand te gaan zullen EU-ambtenaren zich dan volop moet bezighouden met het maken van noodwetgeving om zo de schade van een eventuele no deal-Brexit te beperken.

Toch zou er de afgelopen periode wel gestaag vooruitgang zijn geboekt in de onderhandelingen, zo werd onder meer bevestigd door Rishi Sunak, de Britse minster van Financiën. Ingewijden zijn dan ook voorzichtig optimistisch over een mogelijke deal. En een aantal ontwikkelingen aan de andere kant van de Noordzee dragen daar mogelijk nog extra aan bij.

Johnsons omstreden Brexit-wet verworpen

In de nacht van maandag op dinsdag verwierp een grote meerderheid van het Britse Hogerhuis de omstreden Brexit-wet van premier Boris Johnson. Het Hogerhuis wil dat Johnson zich houdt aan de eerder met de EU gemaakte afspraken over Noord-Ierland. Het feit dat het Hogerhuis zich massaal tegen de wet keerde, lijkt andermaal aan te tonen dat een groot deel van de Britten voorstander is van een handelsakkoord met Brussel.

Mochten de EU en het VK een deal over een handelsverdrag sluiten, dan zijn de controversiële passages uit Johnsons Brexit-wet waarschijnlijk niet meer aan de orde. In het oorspronkelijke uittredingsverdrag blijft de EU zeggenschap houden over handel met Noord-Ierland, mede om te voorkomen dat er controles komen aan de grens met EU-lidstaat Ierland.

Brexit-mastermind verlaat Number Ten

Na jaren van trouwe dienst werd donderdag bekend dat Boris Johnson afscheid neemt van zijn topadviseur Dominic Cummings. De opgestapte rechterhand wordt door velen gezien als de geestelijk vader van de Brexit-campagne en als een voorstander voor harde onderhandelingen met de EU. Nu Cummings Number Ten (10 Downing Street, het hoofdkantoor van de Engelse regering) heeft verlaten leidt dat mogelijk tot een constructievere toon in de Brexit-onderhandelingen. Het zou Johnson mogelijk meer controle geven over de gesprekken met Brussel.

Of dit ook zal resulteren in een snelle deal met de EU is nog zeer de vraag. Zelfs als er inderdaad volgende week een deal wordt bereikt, zal de EU net als het VK de tijd hard nodig hebben. Een handelsakkoord moet dan immers eerst nog geratificeerd worden door het Britse parlement en alle EU-lidstaten. Vooral dat laatste zou nog weleens wat tijd in beslag kunnen nemen.