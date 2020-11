Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week is gebeurd.

Het luide kabaal van iedere minimale verandering bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van afgelopen week overstemde vrijwel alles, ook het Brexit-nieuws van de week.

Toch kwam er best groot nieuws uit de laatste onderhandelingen: geen nieuws. Om minder cryptisch te doen: de problemen in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn niet minder geworden, terwijl we inmiddels al richting half november gaan.

"Ondanks de pogingen van de EU om oplossingen te vinden, blijven de serieuze verschillen bestaan als het gaat om het gelijke speelveld, de visserij en toezicht op de afspraken. Deze voorwaarden zijn essentieel voor iedere toekomstige economische relatie", aldus EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier donderdag op Twitter.

Problemen zijn niet nieuw

De inhoud van de tweet is niet nieuw, sterker nog, Barnier noemde deze onderwerpen ook al bij een van de eerste persconferenties over de post-Brexit-onderhandelingen in april. Het grote verschil is nu dat er nog maar een kleine twee maanden over zijn om tot een akkoord te komen.

Het gebrek aan vooruitgang en de tikkende klok weerhouden de partijen niet om door te gaan met onderhandelen. Barnier laat zaterdag weten dat de onderhandelaren elkaar zondag weer treffen voor een nieuwe week aan onderhandelingen om de verschillen te overbruggen.

Biden wint, mogelijk effect op onderhandelingen

Mogelijk zal de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen nog effect hebben op de onderhandelingen. Zo schrijft de BBC vrijdag dat ingewijden aan de EU-zijde geloven dat de Britten de afgelopen week hun voeten van het gaspedaal hielden, om te kijken wie de nieuwe president zou worden.

De gedachte is dat de overwinning van Biden de kans op een EU-VK-deal zou kunnen vergroten. De aanstaande president van de VS heeft volgens ingewijden geen relatie met de Britse premier Boris Johnson en is altijd, net als de rest van de Democratische Partij, tegen Brexit geweest. Trump is juist altijd groot voorstander geweest van het Britse vertrek uit de EU.

Hierdoor lijkt het vanzelfsprekend dat Biden de banden met de weer EU zal aanhalen, waardoor een handelsakkoord met de Britten mogelijk lager op de prioriteitenlijst komt te staan. De Britten zouden daardoor mogelijk alsnog liever een akkoord met de EU willen sluiten.