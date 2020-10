Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week is gebeurd.

Het was een week waarin veel veranderde, maar ook veel hetzelfde bleef. De Britten zijn een week eerder bij de onderhandelingstafel weggelopen, omdat de onderhandelingen volgens de eilandbewoners geen zin meer hebben tot de EU "haar houding fundamenteel verandert".

Die benodigde verandering volgt vijf dagen later, wanneer hoofdonderhandelaar Michel Barnier het Europees Parlement toespreekt over de onderhandelingen. De Fransman weet de juiste snaar te raken aan de overkant van het Kanaal, door onder andere het woord "soevereiniteit" meermaals te benadrukken. Barnier noemde soevereiniteit onder meer "een legitieme zorg" van de Britse premier.

Waarom is dat nou zo belangrijk? Met slogans als "Take back control" hameren de Brexit-voorstanders in het Verenigd Koninkrijk al langer op hun soevereiniteit. Zij willen dat de Britten zoveel mogelijk beleid zelf bepalen en niet ondergeschikt blijven aan het door hun gehate bureaucratische Brussel.

Deze Brexit-aanhangers, die het ook voor het zeggen hebben in London, vinden dat de onafhankelijkheid van de EU nog te weinig naar voren komt in de onderhandelingen. Zo wil de EU bijvoorbeeld dat het VK zich aan bepaalde standaarden bindt, wat tegen de soevereiniteitsgedachte van de Britten in gaat.

Speech wordt verwelkomd, onderhandelingen gaan verder

Barnier laat woensdag weten dat er wel degelijk wordt geluisterd naar de zorgen van de Britten. Verder benadrukt de Fransman dat ook de EU compromissen zal moeten sluiten om tot een akkoord te komen.

De twee punten worden in Londen verwelkomd en de Britse toponderhandelaar David Frost laat in een verklaring weten dat de onderhandelingen voortgezet zullen worden. De partijen mikken op een akkoord in november en zullen zeven dagen per week met elkaar onderhandelen om deze deadline te halen. "Wij staan klaar om 24/7 te onderhandelen", aldus EU-president Charles Michel.

Macron lijkt coulanter te worden over visserij

Dan komen we ook meteen bij het punt dat weinig veranderd is: de inhoud van de onderhandelingen. Doordat er slechts een paar dagen onderhandeld is, blijven de visserij en afspraken om oneerlijke concurrentie te voorkomen de grote knelpunten

Hoewel akkoorden over deze hete hangijzers uitblijven, lijkt de EU op het eerstgenoemde onderwerp wel wat te bewegen. De Franse president Emmanuel Macron, tot dusver een van de grootste dwarsliggers op het dossier, zei vorige week dat de situatie voor Franse vissers na 1 januari niet meer hetzelfde zal zijn. Eerder liet hij en plein public steeds weten dat hij de huidige situatie in stand wil houden en Franse vissers niet zal slachtofferen voor een Brexit-deal. Frankrijk telt zo'n twintigduizend vissers, plus nog eens tienduizend werkenden verderop in de productieketen.

Mogelijk heeft Macrons verandering van houding te maken met de gevolgen voor de visserij als géén akkoord wordt gesloten. "Zonder nieuwe afspraken komt er een harde grens midden op de Noordzee", legde voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Visserijbond vrijdag aan NU.nl uit. "Wanneer de Britten dan zeggen dat wij niet meer in hun wateren mogen vissen, dan hebben wij samen met de Fransen en zelfs de Spanjaarden nog maar een postzegel over om in te vissen", aldus Nooitgedagt.