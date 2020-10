De Brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) spitsen zich sinds vrijdag toe op de visserij, van beide zijden een heet hangijzer. Ook de belangen voor de Nederlandse visserijsector zijn groot. Bij een no deal-Brexit zal de Hollandse Nieuwe niet meer smaken zoals ie hoort te smaken, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Visserijbond.

"Een aantal vissoorten moeten op een bepaald moment van het jaar een zeker vetpercentage hebben. Zoals de maatjesharing, en die zit op het juiste moment voor de Britse kust", legt Nooitgedagt uit.

Wanneer er geen akkoord komt over de Brexit (waar ook afspraken over de visserij deel van uitmaken), dan zouden Nederlandse vissers niet meer in de wateren voor de Britse kust mogen vissen en vice versa. "De Britse vissers zijn dan sowieso in het voordeel omdat ze als eiland veel water hebben."

Nu is het zo dat vissers uit alle EU-landen in alle wateren vissen. "Zonder nieuwe afspraken komt er een harde grens midden op de Noordzee. Wanneer de Britten dan zeggen dat wij niet meer in hun wateren mogen vissen, dan hebben wij samen met de Fransen en zelfs de Spanjaarden nog maar een postzegel over om in te vissen", zegt Nooitgedagt.

Toen de Britten bij de EU kwamen, zijn ze volgens de voorzitter van de vissersvereniging "gelokt" met een extra voordeel op de visquota: de hoeveelheid vis van een bepaalde soort die een land mag vangen. "Dat zou vandaag de dag neerkomen op een waarde van 100 miljoen euro per jaar", aldus Nooitgedagt.

Voor de Britse kust zit de lekkere vis

De EU heeft een vaste verdeelsleutel voor de soorten vis per land. "Het is dus ook de vraag hoe die herverdeling eruit komt te zien." De Nederlandse vissers die op de Noordzee varen halen twee derde van hun vis uit de Britse wateren. "Daar zitten de vissen, want daar is meer te eten voor ze." Het gaat dan naast de maatjesharing ook om makreel en schol.

Vorig jaar is er ter waarde van 100 miljoen euro door de Nederlandse vissers uit de Britse wateren gevist. Zo'n tienduizend mensen hebben direct of indirect werk in de Nederlandse visserij. Ook als de Britten en EU wel een deal sluiten, wordt het er volgens de voorman van de Nederlandse Visserijbond niet beter op. "De Britten stappen toch uit de EU, terwijl we altijd zij aan zij met ze optrokken op het wereldwijde visserijtoneel."