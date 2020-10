Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hervatten donderdagavond de onderhandelingen over de Brexit. Dat heeft de Britse hoofdonderhandelaar David Frost woensdag meegedeeld, na een telefoongesprek met de EU-onderhandelaar Michel Barnier.

"We zijn overeengekomen dat er weer een basis is voor de onderhandelingen met de EU", zei Frost woensdag op Twitter. "We zullen elke dag intensieve gesprekken hebben en deze beginnen morgenmiddag, 22 oktober, in Londen."

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei in een apart statement dat er geen garantie is op succes, maar dat een deal wel de beste optie is.

De woordvoerder voegde eraan toe dat het zeker mogelijk is dat de onderhandelingen niet slagen. "Als dat het geval is, zal het Verenigd Koninkrijk de transitieperiode (die afloopt op 31 december 2020, red.) beëindigen en verdergaan met voorwaarden die gelijk zijn aan de handelsvoorwaarden met Australië en daar wel bij varen."

Eerder op woensdag zei Charles Michel, president van de Europese Raad, dat de EU klaar staat om weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Michel reageerde daarmee op uitspraken van Johnson van afgelopen vrijdag, waarin de Britse premier stelde dat onderhandelingen geen zin meer hebben. Volgens hem kwam dat doordat de EU de onderhandelingen maandenlang niet serieus zou hebben genomen.