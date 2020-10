De Europese Unie staat klaar om weer aan de onderhandelingstafel met het Verenigd Koninkrijk te verschijnen om er nog voor het eind van het jaar tot een akkoord te komen. Dat heeft de president van de Europese Raad, Charles Michel, woensdag gezegd in het Europees Parlement. "We hebben nog heel weinig tijd en staan klaar om 24 uur per dag, zeven dagen per week te onderhandelen over alles. Het Verenigd Koninkrijk moet een besluit nemen of ze nog serieus willen onderhandelen met ons", aldus de Belg.

De uitspraak van Michel volgt op een toespraak van de Britse premier Boris Johnson op vrijdag, waarin hij aangaf dat onderhandelingen geen zin meer hebben en de EU ervan beschuldigde "maandenlang niet serieus te onderhandelen". Johnson riep het Britse volk en bedrijfsleven dan ook op voorbereidingen te treffen voor een zogeheten no deal-Brexit.

Met de uitspraak legt Michel de bal weer aan de overzijde van Het Kanaal. Beide partijen beschuldigden elkaar de afgelopen weken van gebrek aan flexibiliteit en willen allebei concessies zien van de ander. "Brexit betekent Brexit, zoals oud-premier Theresa May ooit zei. Maar Brexit betekent ook het nemen van besluiten over onze toekomstige relatie", aldus Michel.

De twee partijen zijn al maanden aan het onderhandelen over een handelsakkoord en lijken al een eind op weg te zijn, maar hebben de moeilijkste onderwerpen voor het laatst bewaard: visserij en afspraken over standaarden. Zowel het VK als de EU wil op de twee vlakken water bij de wijn zien van de ander, maar tot dusver zonder enig succes.

Door deze wekenlange patstelling komt de deadline wel erg dichtbij: de partijen hebben nog een krappe tien weken om tot een handelsakkoord te komen. Als dat niet lukt, zullen de partijen teruggaan naar een relatie op basis van WTO-afspraken; het economische rampscenario.

Zo ver is het echter nog niet. Beide partijen blijven publiekelijk herhalen dat een akkoord nog mogelijk is. EU-toponderhandelaar Michel Barnier deed dat woensdag ook in het Europees Parlement en zei dat een akkoord "binnen handbereik" was als beide kampen "constructief" onderhandelen.