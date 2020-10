De Britse premier Boris Johnson heeft het Britse bedrijfsleven vrijdag opgeroepen om de voorbereidingen te beginnen voor een Brexit zonder akkoord, ook wel de no deal-Brexit genoemd. De Europese Unie weigert volgens hem serieus te onderhandelen en als dat niet verandert, komt er geen akkoord, aldus Johnson.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat we ons moeten instellen op een regeling die lijkt op de verhoudingen tussen de EU en Australië", zei Johnson. De EU heeft geen vrijhandelsakkoord met Australië, maar meerdere kleine akkoorden over specifieke onderwerpen. Het Australië-model is dan ook in feite een no deal-Brexit. Johnson zegt dat hij liever een regeling had gezien zoals tussen de EU en Canada, waarbij er wel sprake is van vrijhandel. "Het is wel vreemd dat de EU ons na 45 jaar lidmaatschap niet de voorwaarden kan bieden zoals Canada die wel heeft gekregen".

De woorden van Johnson moeten gezien worden als een dreigement. Door de boel op scherp te zetten, wil Johnson de EU ertoe dwingen om concessies te doen. Donderdag riep de EU de Britten ook op om water bij de wijn te doen in de onderhandelingen, iets wat in het verkeerde keelgat schoot van de Britten.

De EU-lidstaten zijn momenteel bijeen voor een top in Brussel, waar ze door hoofdonderhandelaar Michel Barnier worden bijgepraat over de onderhandelingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wilde in de Belgische hoofdstad niet reageren op de uitlatingen van Johnson. "We gaan niet onderhandelen via de media", aldus Merkel vrijdag. Wel werd kort na persconferentie van Johnson bekendgemaakt dat Barnier maandag naar Londen zal afreizen voor "geïntensiveerde onderhandelingen".

Onderhandelingen verlopen moeizaam

De gesprekken met het voormalige EU-land verlopen al tijden op z'n zachtst gezegd moeizaam. Brussel beschuldigt Londen ervan de gunsten van de EU te willen, maar niet de lasten. Zo lopen de onderhandelingen al tijden stuk op onderwerpen als de visserij, waarbij het VK dezelfde toegang wil tot de Europese markt, maar Europese vissers bijvoorbeeld niet in Britse wateren wil toelaten. De Britten vinden dat de EU zich juist flexibeler moeten opstellen.

Beide partijen blijven echter bekvechten en wachten tot de ander de patstelling doorbreekt. Hierdoor zijn er nog slechts ruim twee maanden over om tot een akkoord te komen. Na die 2,5 maand loopt de transitieperiode af en neemt het VK definitief afstand van de EU.