Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week gebeurde.

Frustratie, wantrouwen en irritatie zijn drie woorden die de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU tot dusver kenmerken, maar deze week kwam er onverwacht een nieuw woord bij: optimisme.

Zowel in Londen als in Brussel leek de vlag er beter bij te hangen. De Britse politicus Michael Gove, die namens het VK gaat over de implementatie van het Brexit-akkoord, zei deze week in het Lagerhuis dat hij de kans op een deal 66 procent acht.

Aan de andere kant van het Kanaal laten ingewijden weten aan persbureau Reuters "dat we steeds dichter bij een deal komen, ondanks wat de no deal-retoriek in het openbaar suggereert", aldus de bron.

'De tunnel' in

Vooruitgang en optimisme zijn nodig, omdat de zoveelste deadline nadert: de Britse premier Boris Johnson wil voor 15 oktober zien of een akkoord mogelijk is. Geen al te harde eis dus. Ingewijden verwachten dan ook dat de onderhandelingen door zullen gaan en zelfs nog tot diep in november kunnen duren.

De deadline van Johnson is niet voor niets op 15 oktober gezet. Europese regeringsleiders komen donderdag voor het eerst in lange tijd bijeen om bijgepraat te worden over de Brexit. De Britten hopen dat de EU-leiders de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier groen licht zullen geven voor zogenoemde 'tunnelonderhandelingen'.

In de tunnel zullen de teams van beide partijen onderhandelen zonder te overleggen met andere politieke belanghebbenden of de media te informeren. Vorig jaar gingen de twee partijen ook de tunnel in, een ritje dat resulteerde in het terugtrekkingsakkoord van de Britten. Barnier zou ook bijna zover zijn om de spreekwoordelijke tunnel in te gaan en zou nog enkele Britse concessies nodig hebben, aldus ingewijden tegen Reuters.

Hengelen in andermans wateren is heetste hangijzer

Voordat de afslag naar de tunnel in zicht komt, zijn er nog wel een paar grote hordes te nemen. Vooral de visserij was deze week in het nieuws. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost noemde het in het Lagerhuis "het moeilijkste onderwerp" van de Brexit-onderhandelingen.

Om het geheugen op te frissen: met de huidige afspraken zijn Europese vissers welkom in Britse wateren en vice versa. De Britten willen de controle over hun eigen wateren terug en minder Europese vissers toelaten, om zo de eigen visserij te ondersteunen. Die extra gevangen haringen en makrelen willen ze wel probleemloos kwijt kunnen op de Europese interne markt, iets waar Brussel tegen is. De EU wil de status quo behouden, om zo de eigen vissers te beschermen.

De visserij zal op de EU-top uitgebreid besproken worden. Barnier zal daar proberen om wat concessies af te dwingen bij de landen die tot dusver niet flexibel zijn geweest, zoals Frankrijk, België en Nederland. Ondanks dat het onderwerp veel stof doet opwaaien, is de verwachting dat de partijen er op het gebied van visserij wel uit zullen komen. "Ik geloof niet dat de patstelling in de visserij een handelsakkoord in de weg zal staan", zei een EU-diplomaat vrijdag tegen Reuters.