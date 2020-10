De EU moet rekening houden met een scenario waarin geen handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk bereikt kan worden. Daarvoor waarschuwt Maros Sefcovic, vicepresident van de Europese Commissie (EC), dinsdag.

Volgens Sefcovic, die benadrukt dat de EU volledig achter hoofdhandelaar Michel Barnier staat, is het tijdspad inmiddels zo krap dat er serieus rekening gehouden moet worden met een no deal-Brexit.

Dat komt onder meer omdat er niet alleen een akkoord moet worden bereikt, maar ook omdat deze eventuele deal nog bekrachtigd moet worden. Dat alles moet voor 1 januari 2021 geregeld zijn.

"Dat gaat tijd kosten. Lukt het niet, dan belanden we in het no deal-gebied. We hebben minder dan honderd dagen de tijd; we moeten met dit scenario rekening houden", aldus Sefcovic tegenover het Europees parlement.

Sefcovic sloot af door te benadrukken dat het terugtredingsakkoord naar de letter van de wet uitgevoerd moet worden en dat er op dit punt geen onderhandelingsruimte is, een verwijzing naar de omstreden Brexit-wet die het Verenigd Koninkrijk heeft aangenomen. Volgens de EC komt het land daarmee de verplichtingen die in het terugtredingsakkoord staan niet na.