De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk donderdag een aanmaningsbrief gestuurd naar aanleiding van de omstreden Brexit-wet die het land heeft aangenomen. Volgens de EC komt het land daarmee de verplichtingen die in het terugtredingsakkoord staan niet na. Het VK heeft een maand om op de brief te reageren.

Met de brief start de EU een formele inbreukprocedure tegen het VK. De EU eiste eerder dat de Britten de omstreden Brexit-wet, die Londen de macht geeft om delen van het zogeheten Noord-Ierlandprotocol te overrulen, voor 1 oktober zou intrekken. Dat is niet gebeurd, zegt EC-voorzitter Ursula von der Leyen donderdag in een verklaring.

"We hebben onze Britse vrienden gevraagd om de problematische delen uit de wet te halen", zegt Von der Leyen. "De deadline verliep vandaag. De problematische delen zijn er niet uit. Daarom heeft de Commissie vanmorgen besloten een aanmaningsbrief te sturen."

Als de Britten voor het einde van deze maand niet op de aanmaningsbrief reageren, of als het antwoord onbevredigend is, volgt er een soort aanmaning. Gebeurt daar ook niets mee, dan kan de Commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen.

Een woordvoerder van de Britse overheid zegt dat de Britten al "duidelijke redenen hebben gegeven" om de Brexit-wet aan te passen. "We moeten een juridisch vangnet maken om de integriteit van de interne markt van het VK te beschermen, om ervoor te zorgen dat ministers altijd hun verplichtingen naar Noord-Ierland toe kunnen nakomen en om de voordelen van het vredesproces te beschermen."

Tijd begint te dringen

De huidige rel om de Brexit-wet is het zoveelste obstakel in het Brexit-proces. Hoewel de Britten officieel sinds begin dit jaar niet meer in de Europese Unie zitten, geldt er tot 1 januari 2021 nog wel een zogenoemde transitieperiode waarin ongeveer alles hetzelfde blijft. De transitieperiode is bedoeld om te onderhandelen over een handelsverdrag dat de toekomstige handelsrelatie moet regelen.

Hoewel het wat tijd betreft altijd al krap zou zijn, begint de tijd inmiddels echt te dringen, zonder dat er grote plannen op tafel liggen. EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft zich al meerdere malen pessimistisch uitgelaten over de kans dat er voor het einde van de transitieperiode een akkoord op tafel ligt.

Zonder zo'n handelsakkoord dreigt er een situatie waarin veel minder gunstige handelsregels gaan gelden, wat tot een hoop economische en maatschappelijke onrust zal leiden in zowel de EU als het VK.