De Britse overheid verwacht in januari lange rijen vrachtwagens in Dover als de EU en het VK er niet in slagen om een handelsdeal te sluiten. In het ergste scenario staan er straks rijen van zevenduizend vrachtwagens die de EU in willen zonder de juiste papieren. Dat staat in een uitgelekte brief van de Britse overheid.

Bij dat ergste scenario gaat de overheid ervan uit dat 70 procent van alle vrachtwagenchauffeurs die de EU in willen, niet voorbereid zijn op de Brexit. Ze hebben dan dus niet de juiste papieren om de grens over te steken.

Als er inderdaad een rij van zevenduizend vrachtwagens zou komen te staan, moeten de chauffeurs ongeveer twee dagen wachten voordat ze de grens over kunnen. De goederenstroom tussen Dover en Calais zou dan met 80 procent kunnen slinken.

De brief is geschreven door minister Michael Gove van Kabinetszaken. Hij denkt dat het in de eerste dagen van januari nog wel mee zal vallen met de drukte, maar dat die daarna snel toeneemt. Na ongeveer drie maanden zal de drukte weer afnemen, tenzij Frankrijk strenge paspoortcontroles invoert. Dat zou de doorstroom ook kunnen belemmeren.