Ook de Britse oud-premier David Cameron heeft zich uitgesproken tegen het omstreden wetsvoorstel van Boris Johnson, dat onderdelen van het Brexit-terugtredingsakkoord onderuithaalt. Daarmee is hij de vijfde oud-premier die felle kritiek levert op Johnson.

"Het aannemen van een wet om vervolgens een internationale verplichting te verbreken is het allerlaatste dat je zou moeten overwegen. Het is echt een laatste redmiddel", zei Cameron maandag tegen verslaggevers. "Dus ik heb hier mijn twijfels over."

Voormalig premiers Tony Blair en John Major keerden zich zondag al tegen het plan, en ook Theresa May en Gordon Brown hebben laten weten dat ze er kritiek op hebben.

De Britse regering presenteerde het wetsvoorstel afgelopen woensdag. Het voorstel legt uit hoe de Britten binnen het VK handel willen drijven na de Brexit en zou, mits het wordt aangenomen, Londen de macht geven om delen van het zogeheten Noord-Ierland-protocol te verwerpen.

Dit protocol werd vorig jaar nog opgesteld door de EU en het VK om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen. Johnson noemde de deal destijds onder meer "zeer goed" en "ovenklaar". Met het nieuwe wetsvoorstel komt Johnson terug op die woorden.

De Britse premier zei woensdag tegen het Britse Lagerhuis dat het voorstel een "vangnet is voor het VK tegen extreme of irrationele interpretaties" van het Noord-Ierland-protocol. Het wetsvoorstel zou nodig zijn om "schadelijke" importheffingen te voorkomen voor goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland zouden gaan. De regering gaf vorige week ook al toe dat het voorstel het internationaal recht op een "zeer specifieke en beperkte" manier zou schenden.