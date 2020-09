Het Britse pond is deze week flink in waarde gedaald nadat bleek dat een mogelijke handelsdeal met de Europese Unie steeds onwaarschijnlijker wordt. De munteenheid verloor bijna 3,6 procent tegenover de euro. Een Britse pond levert zaterdag 1,08 euro op.

De waardedaling van de Britse munteenheid is al enkele weken aan de gang omdat de onderhandelingen met de EU over een handelsakkoord nog steeds zeer moeizaam verlopen. In de laatste twee onderhandelingsrondes kwamen de partijen niet tot een oplossing voor problemen als de visserij en afspraken over staatssteun voor bedrijven.

Deze week liepen de spanningen verder op toen de Britse regering een wetsvoorstel presenteerde met onderdelen die haaks staan op het nog geen jaar geleden gesloten terugtrekkingsakkoord. De Britten gaven zelf al toe dat het wetsvoorstel internationaal recht schendt.

De EU spreekt door het wetsvoorstel onder meer van een vertrouwensbreuk. Het Europees Parlement liet vrijdag weten in een verklaring dat het voorstel "het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de Britten schaadt, een essentieel deel van iedere vorm van onderhandelingen".

Door de verslechterde relatie, gecombineerd met de moeizame onderhandelingen, speculeren valutahandelaren op het gevreesde no deal-scenario. Dat is het scenario waar beide partijen de meeste economische schade lijden.