Vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie komen donderdag bijeen voor een spoedoverleg over de omstreden 'Brexit-wet' die de regering van premier Boris Johnson woensdag presenteerde. Het voorstel heeft de afgelopen 72 uur voor flink wat reuring gezorgd en zou de kans op een Brits-Europees handelsakkoord een knauw hebben gegeven.

Maros Sefcovic, die de EU vertegenwoordigt als het gaat om de implementatie van het terugtredingsakkoord, zal in de middag afreizen voor een gesprek met zijn Britse evenknie Michael Gove. De EU zal in dat gesprek om opheldering over het omstreden wetsvoorstel en de gevolgen daarvan voor het terugtredingsakkoord vragen.

De opheldering is volgens Brussel nodig omdat het wetsvoorstel Londen de macht geeft om in het scheidingsakkoord gemaakte afspraken te overrulen en zo internationaal recht te schenden. Dit schoot de EU in het verkeerde keelgat, omdat er jaren aan moeizame onderhandelingen nodig waren om het terugtredingsakkoord te sluiten.

Tegelijkertijd gaan de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK donderdag gewoon verder. De gesprekken lopen niet goed en zitten al maanden muurvast. Het omstreden wetsvoorstel zal dat onderlinge vertrouwen niet verbeterd hebben.

De Ierse premier Micheál Martin zei donderdag in een interview met Financial Times dat het door het wetsvoorstel de vraag is of Johnson wel een handelsakkoord wil. "Het is aan de Britten om te laten zien of ze het vertrouwen kunnen herstellen en de Europese onderhandelaars gerust kunnen stellen", aldus Martin.