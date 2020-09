Als het Verenigd Koninkrijk een deal wil met de EU, zal het zich aan eerder gemaakte Brexit-afspraken moeten houden. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag.

Daarmee reageert ze op het nieuws uit de Britse zakenkrant Financial Times dat de Britse regering plannen heeft om eerder gemaakte Brexit-afspraken niet na te komen. Het gaat dan onder meer om afspraken over de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat bij het VK hoort.

In een reactie op dat nieuws zei Von der Leyen erop te vertrouwen dat de Britse regering zich houdt aan het eerder overeengekomen terugtrekkingsakkoord. Als het dat niet doet, is een deal met de overige 27 lidstaten van de EU niet mogelijk.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie zorgt een no deal-Brexit onvermijdelijk voor extra handelsbarrières en hinder voor grensverkeer. "We zijn volledig gefocust om zoveel mogelijk te halen uit de Brexit-onderhandelingen van deze week. We delen de wens van premier Boris Johnson om snel een deal te sluiten en zullen alles doen om dat voor elkaar te krijgen", aldus de woordvoerder.

Zaterdag werd al bekend dat de Europese Unie een veto wil over elk besluit dat het VK in de toekomst neemt en van invloed is op de handel met de EU. De Britten zouden daar weinig in zien, waarmee de verhoudingen tussen beide partijen nog verder op scherp zijn komen te staan.

Mocht er geen deal komen, dan voeren de EU en het VK vanaf 1 januari 2021 handel volgens de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Het Verenigd Koninkrijk is officieel al uit de EU gestapt, maar er is nu nog sprake van een overgangstermijn. Deze loopt aan het einde van dit jaar af.