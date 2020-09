EU-toponderhandelaar Michel Barnier heeft Britse onderhandelaars opgeroepen om mee te bewegen in de Brexit-onderhandelingen, om zo alsnog tot een deal te komen voor het einde van oktober. Barnier deed de oproep woensdag op bezoek bij een Ierse denktank. De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zitten al tijdenlang muurvast, terwijl een definitief vaarwel van de Britten steeds dichterbij komt.

De woorden van Barnier volgen na een spoedoverleg met de Britse hoofdonderhandelaar David Frost over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen. Dat spoedoverleg leverde echter niets op. "We zagen geen verandering in de positie van het VK. Ik maak me zorgen en ben teleurgesteld", aldus Barnier.

De Fransman wil haast maken met de onderhandelingen, omdat hij een akkoord wil sluiten voor eind oktober. November en december zijn dan volgens Barnier nodig om een potentieel akkoord te bekrachtigen.

Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, de grootste pijnpunten zijn al maandenlang dezelfde: visserij, garanties voor eerlijke concurrentie (het zogeheten gelijke speelveld) en hoe in de toekomst om te gaan met geschillenbeslechting. Op deze terreinen is er vooralsnog geen vooruitgang geboekt. "De Britten blijven teleurstellen als het gaat om deze drie onderwerpen", aldus Barnier.

De twee partijen zullen elkaar volgende week weer in Londen treffen voor alweer de achtste onderhandelingsronde. Na volgende week staat er nog maar één ronde gepland tussen het VK en de EU. "Ik hoop dan ook dat ik een nieuw verhaal kan vertellen na de volgende onderhandelingsronde, een verhaal van echte en tastbare vooruitgang", sluit de EU-hoofdonderhandelaar af.