Het aantal Britten dat het Verenigd Koninkrijk verlaat, is sinds het Brexit-referendum in 2016 met zo'n 30 procent gestegen, schrijft The Guardian dinsdag. Tot en met 2015 ging het jaarlijks gemiddeld om bijna 57.000 emigranten, terwijl het aantal tussen 2016 en 2018 naar 73.642 per jaar steeg.

Daarnaast hebben zes keer zoveel Britten een paspoort aangevraagd in een EU-lidstaat waar zij al verbleven. Vooral Duitsland bleek populair. Zeker 31.600 Britten wilden genaturaliseerd worden, een stijging van 2.000 procent ten opzichte van de jaren voor het referendum. Volgend jaar worden nog eens vijftienduizend Duitse paspoorten voor Britten verwacht.

Volgens Daniel Auer, coauteur van de studie en als onderzoeker verbonden de University of Oxford, gaat het om cijfers "die je normaal alleen ziet bij een enorme politieke en economische crisis", citeert The Guardian.

Uit interviews van de onderzoekers met vertrekkende Britten blijkt dat velen vrezen dat er een einde komt aan het gemak waarmee zij nu door EU-landen kunnen reizen en er kunnen werken.

Volgens de emigranten wordt dat straks veel gecompliceerder, doordat zij bijvoorbeeld verblijfsvergunningen moeten aanvragen. Onderzoekers schrijven dat vooral mensen die actief zijn in de juridische-, gezondheids- en accountancysector zich zorgen maken.

Het grootste aantal Britten emigreerde naar Spanje

Het gros van de emigranten vertrok naar Spanje, waar volgens The Guardian zo'n 380.000 Britten zouden wonen. Het land is in trek omdat inwoners zich niet hoeven te registreren. Tot 2015 zouden op jaarbasis 2.300 Britten zich inschrijven, na het referendum liep dit op tot een gemiddelde van 10.500 inwoners per jaar.

Frankrijk bleek de populairste optie na Spanje, terwijl Nederland wat lager op de lijst staat. Tussen 2016 en 2018 zouden op jaarbasis 5.515 Britten zijn vertrokken naar ons land, een lichte stijging met de periode voor het referendum.