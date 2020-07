De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsakkoord zullen nog tot het begin van de herfst doorgaan, laten beide partijen vrijdag weten in een document. De laatste onderhandelingsronde zal tot 2 oktober duren.

In totaal staan er nog drie onderhandelingsrondes op de agenda voor dit jaar. De partijen hebben die tijd hard nodig, omdat uit de laatste persmomenten bleek dat ze nog ver uit elkaar liggen na zes onderhandelingsrondes.

De klok begint inmiddels te tikken, want de zogeheten transitieperiode van de Britten loopt eind december af. Dan zal het VK niet langer het overgrote deel van de Europese regels gebruiken en de EU echt helemaal verlaten. Brussel legt de deadline zelfs al in oktober, om er zeker van te zijn dat een handelsakkoord bijtijds bekrachtigd kan worden.

Het is nog maar de vraag of dit zo snel kan gebeuren, want de toponderhandelaren van zowel het VK als de EU lieten vorige week weten nog grote verschillen te zien bij de onderhandelingen. Zo zitten onderhandelingen over de onderwerpen visserij en een gelijk speelveld muurvast, vertelde EU-onderhandelaar Michel Barnier vorige week. Met dat laatste onderwerp worden afspraken over bijvoorbeeld productstandaarden en arbeidsregels bedoeld. De EU wil daar afspraken over hebben, om te voorkomen dat de Britten zichzelf een betere concurrentiepositie kunnen verschaffen.

Niet alle hoop is verloren: ingewijden zeiden maandag dat Barnier achter gesloten deuren iets optimistischer is over een mogelijk handelsakkoord. De eerstvolgende onderhandelingsronde, nummer zeven, staat gepland voor 17 augustus. Dan zal de Britse onderhandelingsdelegatie het Kanaal oversteken voor een weekje Brussel.