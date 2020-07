De Britse regering trekt 705 miljoen pond (ongeveer 790 miljoen euro) uit om de grenzen van het Verenigd Koninkrijk klaar te maken voor de Brexit. Minister Michael Gove (Kabinetszaken) kondigde het pakket zondag aan na een bijeenkomst van de ministerraad.

Zo'n 500 miljoen euro is bedoeld voor de bouw van havens en infrastructuur in havengebieden, zoals wegen die naar de haven leiden, in het zuid-oosten van Engeland. Daarmee kan het vrachtverkeer met Frankrijk op gang blijven.

Het Verenigd Koninkrijk gaat verder meer grensposten neerzetten en wil 500 nieuwe grensbewakers aannemen. Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwe apparatuur bij reeds bestaande grensposten.

"We zullen investeren in specifieke infrastructuur, zodat import en export soepel kunnen blijven verlopen", aldus Gove, die tevens stelde dat er "beweging" zat in de Brexit-onderhandelingen.

Vooral de grenzen van Noord-Ierland, een groot struikelblok in de onderhandelingen, krijgen specifieke aandacht. Gove verwacht later deze maand meer details te kunnen geven.

De overgangsregeling van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie eindigt op 31 december. De Britse regering heeft al aangekondigd dat die periode niet verlengd wordt, ook niet als er tegen die tijd nog altijd geen overeenkomst is.