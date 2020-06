Verschillende EU-lidstaten hebben in Brussel gewaarschuwd dat het onlangs gepresenteerde voorstel voor een herstelfonds niet is berekend op de klap van een eventuele harde Brexit, schrijft zakenkrant Financial Times (FT) woensdag op basis van ingewijden. De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord zitten momenteel muurvast, waardoor een harde Brexit opnieuw dreigt.

De zakenkrant schrijft dat onder meer Ierland en België bij Brussel aan de bel hebben getrokken. De economieën van deze landen zullen hard geraakt worden als de Britten de EU zonder handelsafspraken verlaten. Vanwege de economische klap van een eventuele harde Brexit, gecombineerd met de schade die de coronacrisis met zich meebrengt, denken de landen dat het herstelfonds waar de Europese Commissie vorige maand mee kwam niet groot genoeg is.

Het voorstel van de Commissie bestaat uit een fonds van 750 miljard euro en moet boven op een verhoogde meerjarenbegroting van 1,1 biljoen euro komen. Het doel van het miljardenfonds is de Europese economie uit het slop te trekken. Naar verwachting zal de economie van de EU dit jaar met 7,4 procent krimpen en die van de eurozone zelfs met bijna 9 procent.

In het voorstel is echter geen rekening gehouden met een harde Brexit, terwijl de kans daarop steeds groter lijkt te worden. De standpunten van de EU en het VK liggen na vier onderhandelingsrondes op veel fronten nog altijd mijlenver uiteen, terwijl de tijd begint te dringen. De Britten houden tot januari de Europese regels aan om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen op het leven na de Brexit, voor die tijd moet er een handelsakkoord worden gesloten, aangezien Londen niet van plan is deze zogeheten transitieperiode te verlengen.

Naar verwachting zullen de Britse premier Boris Johnson, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel deze maand nog overleggen om te proberen hun standpunten dichter bij elkaar te brengen. Als dat niet lukt, dan lijkt een harde Brexit zonder deal onvermijdelijk.