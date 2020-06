De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn er tijdens de Brexit-onderhandelingen van deze week niet in geslaagd enige vooruitgang te boeken, zo laten beide partijen vrijdag weten. Zo lijkt het het gevreesde no deal-scenario nog een stap dichterbij te komen.

"Deze week zijn er geen noemenswaardige vorderingen gemaakt. We kunnen niet zo door blijven gaan", aldus EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier tijdens een persconferentie vrijdag.

Het Verenigd Koninkrijk kwam vrijdag naar buiten met een soortgelijke boodschap. "De vooruitgang blijft beperkt, maar onze gesprekken waren positief van toon", aldus Britse onderhandelaar David Frost.

De EU heeft voorgesteld eind juni nog een extra onderhandelingsronde in te plannen. Het is nog niet bekend of het Verenigd Koninkrijk daarop ingaat.

Vóór 1 juli moeten de Britten beslissen of ze de transitieperiode willen verlengen tot na december en dus langer de Europese regels willen vasthouden. De regering-Johnson heeft alleen keer op keer gezegd de transitieperiode niet te willen verlengen en vanaf 2021 de Brexit helemaal rond te willen hebben.

Beide partijen geven elkaar de schuld van vastlopen onderhandelingen

De absolute deadline voor een Brexit-deal staat gepland op 31 oktober, maar zolang de onderhandelingen muurvast zitten, lijkt die deadline niet te worden gehaald.

De EU en het VK staan op veel fronten, zoals de visserij en concurrentie, nog altijd mijlenver uit elkaar. Barnier verwijt de Britten dat ze wel de lusten van de EU willen, maar niet de lasten. Aan de overkant van Het Kanaal vindt Frost juist dat Brussel onbeweeglijk is.

Naar verwachting zullen de Britse premier Johnson, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-president Charles Michel deze maand nog in overleg gaan om te proberen hun standpunten dichter bij elkaar te brengen. Maar als dat niet lukt, dan lijkt een harde Brexit zonder deal onvermijdelijk.