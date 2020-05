De Europese Unie (EU) is bereid om haar standpunt over visserij in de Brexit-onderhandelingen aan te passen, melden anonieme EU-functionarissen. Dit zou de eerste grote concessie van Brussel zijn in de onderhandelingen over een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk (VK).

De onderhandelingen tussen beide partijen zitten al maanden muurvast. Dat komt onder meer door de uiteenlopende standpunten over de visserij. Het VK wil na de Brexit als onafhankelijke staat worden gezien en vindt dat daar controle over de eigen wateren en vissen bij hoort. Londen wil daarom net als Noorwegen ieder jaar met de EU onderhandelen over toegang tot de wateren.

Brussel wilde de situatie tot op heden juist niet veranderen, maar stapt daar dus mogelijk van af. "Dit standpunt is onhoudbaar", zegt een EU-functionaris. "We zijn bereid om van onze huidige standpunt af te zien, als het VK ook water bij de wijn doet. Daar ligt ruimte voor een compromis", aldus een andere EU-functionaris.

De EU zou volgende week al naar een compromis willen zoeken. Maandag begint een nieuwe onderhandelingsronde tussen de twee partijen.

Deze onderhandelingsronde wordt als cruciaal gezien. Het gaat om de laatste ronde voor een overleg in Londen over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen. De Britse premier Boris Johnson zei eerder dat het VK daar zou kunnen besluiten dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt.

De Britten zouden in dat geval weglopen bij de onderhandelingstafel en beginnen met de voorbereiding op een 'no deal-Brexit', waarbij het VK de EU zonder enige afspraken verlaat. Volgens economen is dat een economisch rampscenario.