Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil per 1 januari 2021, wanneer het niet langer onder Europese regels valt, een nieuw systeem aan handelstarieven introduceren. Het tarievensysteem, omgedoopt tot 'Het Britse Wereldtarief', moet simpeler zijn dan de Europese en moet met name bestaan uit lagere handelstarieven, blijkt uit een document van het Britse ministerie van Handel.

Het VK wil het mes in zoveel mogelijk handelstarieven zetten, waardoor handel goedkoper wordt en Britse huishoudens meer geld overhouden, argumenteert handelsminister Liz Truss. In totaal zou 60 procent van de producten die het VK binnenkomen vrij moeten zijn importtarieven. Nu is dat nog 47 procent.

"Voor het eerst in vijftig jaar kunnen we onze eigen handelstarieven bepalen", reageert handelsminister Liz Truss op het nieuwe tarievensysteem. "Onze nieuwe Britse Wereldtarief zal goed zijn voor Britse consumenten en huishoudens door een vermindering van de kosten van duizenden alledaagse producten."

Niet alle handelstarieven worden overigens verlaagd: importheffingen van 10 procent op landbouwproducten als rundvlees, lamsvlees en pluimvee blijven in stand. Ook voor auto's wordt de importheffing van 10 procent gehandhaafd. Mocht het de Britten nou niet lukken om met de Europese Unie een handelsakkoord te sluiten, dan zou het betekenen dat de prijzen van landbouwproducten en auto's die uit de EU gehaald worden flink omhoog zullen gaan.

Door de ingangsdatum op 1 januari 2021 te zetten laat de Britse regering nog maar eens weten dat Londen niet van plan is om de transitieperiode te verlengen. Tot het eind van dit jaar volgen de Britten nog Europese regels, maar die vervallen op 1 januari 2021 klokslag 0.00 uur. Beide partijen verwachtten dat er dan een handelsakkoord tussen de twee gesloten zou zijn, maar dat lijkt momenteel allerminst zeker. Vrijdag werd bekend dat de gesprekken tot dusver, op frustratie aan beide kanten na, nog nergens toe hebben geleid.