EU-toponderhandelaar Michel Barnier noemt de voortgang van de gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Brussel over een handelsakkoord "teleurstellend". Volgens de Fransman is er maar weinig vooruitgang geboekt, waardoor hij "niet optimistisch is over een akkoord met het VK". Barnier deed de uitspraken vrijdag op een persconferentie na een nieuwe week van onderhandelingen tussen de twee partijen.

Het grootste pijnpunt blijft het zogeheten gelijke speelveld tussen de EU en het VK als voorwaarde voor een handelsakkoord. Hiermee wordt bedoeld dat de Britten niet zomaar hun standaarden kunnen verlagen als het gaat om arbeidsvoorwaarden, milieustandaarden en belastingregels. Brussel vreest dat het VK de standaarden na volgend jaar zal verlagen, om zo een betere concurrentiepositie te krijgen ten opzichte van de EU.

De Britse toponderhandelaar David Frost haalde eerder op de dag al uit naar Brussel vanwege het gedram over dat onderwerp. "Het zogeheten gelijke speelveld zou ons land vastketenen aan Europese regels en standaarden, op een manier die ongekend is bij dit type vrijhandelsakkoorden", aldus Frost. "Wanneer Brussel doorkrijgt dat we hier niet mee akkoord gaan, kunnen we pas vooruitgang gaan boeken."

Ook over de visserij, een van de andere pijnpunten, liggen de twee partijen nog ver uit elkaar. De Britten willen dat de visserij in een apart akkoord wordt onderhandeld en de toekomstige afspraken meer gaan lijken op de afspraken tussen de EU en Noorwegen. "Het VK kan niet zomaar de leukste dingen van de interne markt pakken, zonder verplichtingen waar zelfs EU-lidstaten aan moeten voldoen", zei Barnier daar vrijdag over.

Harde Brexit om de hoek

Met deze uitspraken en de tijdsdruk lijkt het steeds aannemelijker te worden dat het de twee kampen niet gaat lukken om voor het eind van het jaar een handelsakkoord te sluiten. De twee partijen hebben officieel nog tot eind december om tot een goed handelsakkoord te komen, een tijdpad dat al erg krap is vergeleken met dat bij andere omvangrijke handelsverdragen. Deze deadline kan nog worden verlengd, maar de regering onder leiding van Boris Johnson heeft al meermaals gezegd daar niet aan te willen.

Het is overigens nog maar de vraag of de onderhandelingen tot december door zullen gaan: de regering-Johnson zei eerder dit jaar in juni al vooruitgang te willen zien. Zo niet, dan kunnen de Britten weglopen van de onderhandelingstafel en de rest van het jaar nemen om voorbereidingen op een no deal-Brexit te treffen.

Met nog maar één onderhandelingsronde op de agenda voor die deadline, lijkt de kans niet groot te zijn dat de twee partijen veel voortgang zullen boeken tot die tijd. De volgende onderhandelingsronde is voor de eerste week van juni gepland.