Michel Barnier, toponderhandelaar namens de Europese Unie in de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk, heeft vrijdag op een persconferentie uitgehaald naar de opstelling van de Britten bij de onderhandelingen. De gesprekken gingen deze week weer van start na een pauze van enkele weken door de coronavirusuitbraak.

Barnier beschuldigt de Britten onder meer van het weinig serieus nemen van de onderhandelingen. "Het Verenigd Koninkrijk kan niet de verlenging van de overgangsfase weigeren en tegelijk de discussies over belangrijke thema’s vertragen", aldus de toponderhandelaar op een persconferentie na de onderhandelingsronde.

De EU-hoofdonderhandelaar stipte onder meer de visserij aan als cruciaal thema binnen de onderhandelingen waar nog geen enkele vooruitgang op is geboekt. "Over dit cruciale onderwerp hebben de Britten nog geen enkele juridische tekst laten zien", aldus Barnier.

En dat terwijl de klok tikt. De twee partijen hebben officieel nog tot het einde van dit jaar om tot een goed handelsakkoord te komen - een tijdpad dat al erg krap is vergeleken met andere omvangrijke handelsverdragen. De deadline van eind december kan nog worden verlengd, maar de regering onder leiding van Boris Johnson heeft al meermaals gezegd daar niet aan te willen.

Het is overigens nog maar de vraag of de onderhandelingen tot december door zullen gaan: de regering-Johnson zei eerder dit jaar in juni al vooruitgang te willen zien. Zo niet, dan kunnen de Britten weglopen bij de onderhandelingstafel en de rest van het jaar nemen om voorbereidingen te treffen op een no deal-Brexit. Tot die deadline staan er nog slechts twee onderhandelingsrondes gepland, waardoor significante vooruitgang onmogelijk lijkt.