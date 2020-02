Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal mogelijk in juni al een punt zetten achter de onderhandelingen met de Europese Unie (EU) over een handelsakkoord. Dat blijkt donderdag uit het onderhandelingsmandaat van de Britten, waarin de strategie voor de onderhandelingen is vastgelegd. De onderhandelingen tussen beide partijen beginnen volgende week.

In het mandaat valt te lezen dat de Britten in juni met "een uitgebreide schets" van een akkoord hopen te komen, om vervolgens in september tot een definitief akkoord te komen.

Mocht dat niet lukken in juni, dan "zal de regering moeten beslissen of het VK zich nog wel op onderhandelingen moet richten of zich volledig moet voorbereiden op een ordelijk einde van de transitieperiode".

Het is maar de vraag of het beide partijen gaat lukken om in een paar maanden tijd dicht bij een akkoord te komen. Het onderhandelen over brede handelsakkoorden duurt doorgaans veel langer dan enkele maanden: de onderhandelingsperiode voor het CETA-verdrag tussen de EU en Canada duurde acht jaar. Onderhandelingen over TTIP, een handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten, liepen na vier jaar spaak.

Daarnaast liggen de onderhandelingsposities mijlenver uit elkaar: waar de EU wil dat het VK zich op veel vlakken aan Europese regels blijft houden in ruil voor vrije handel, willen de Britten wel vrij blijven handelen met het Europese blok, maar zonder daarvoor Europese regels te hoeven overnemen. "We gaan onze soevereiniteit niet verhandelen", zei de Conservatieve Partij-politicus Michael Gove daar donderdag over in het Britse Lagerhuis.