De Britse premier Boris Johnson heeft de verhoudingen met de Europese Unie maandag op scherp gezet in de eerste speech sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Johnson zei onder meer dat hij geen handelsakkoord gaat ondertekenen waarin staat dat het land bepaalde Europese regels moet respecteren na de Brexit.

"Wij hebben geen vrijhandelsakkoord nodig waarbij de Europese regels op het gebied van onder meer concurrentie, subsidies, sociale bescherming, het milieu worden aanvaard, net zoals de EU niet verplicht moet worden om bepaalde Britse regels te aanvaarden", aldus Johnson.

Nu de Britten officieel zijn vertrokken uit de Europese Unie volgt de volgende stap: de onderhandeling over een vrijhandelsakkoord tussen de twee partijen. Tot het eind van het jaar blijven Europese regels nog gewoon in het VK gelden.

De uitspraak van de Britse premier is opmerkelijk, omdat in de politieke verklaring over de toekomstige relatie is vastgelegd dat er sprake moet zijn van een "gelijk speelveld" na de Brexit.

Johnson benadrukt in zijn toespraak dat de Britten geen "moordende race naar de bodem" zullen beginnen om de concurrentiepositie van het eiland te verbeteren.

Johnson wil CETA-achtig handelsakkoord

De Britse premier zegt zich te richten op een vrijhandelsakkoord vergelijkbaar met CETA, het handelsverdrag tussen Canada en de EU. Hierin is vastgelegd dat vrijwel alle importheffingen over en weer zijn afgeschaft.

Mocht dat niet lukken, dan wil de premier een handelsakkoord dat meer lijkt op dat tussen Australië en het Europees blok. In beide gevallen zal het VK zelf zeggenschap houden over milieu- en arbeidsregels, staatssteun en productiestandaarden.

Barnier biedt VK een 'ambitieus akkoord' aan

Niet alleen het VK, maar ook de EU gaf maandag een persconferentie over de aankomende onderhandelingen. "We staan klaar om de Britten een zeer ambitieus vrijhandelsakkoord aan te bieden", zei EU-onderhandelaar Michel Barnier maandag.

De Fransman sprak onder meer over een handelsverdrag waarbij er tarief- en quotumvrij gehandeld kan worden tussen de EU en het VK. Voorwaarde voor zo'n akkoord is echter wel dat er een zogeheten 'gelijk speelveld' moet blijven. Iets wat niet rijmt met de wens van Johnson om een vrijhandelsverdrag te sluiten dat lijkt op CETA.