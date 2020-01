De Britse premier Boris Johnson heeft het Britse volk vrijdagavond in een vooraf opgenomen videoboodschap toegesproken vanuit zijn ambtswoning 10 Downing Street in Londen. Om 23.00 uur Nederlandse tijd, exact een uur voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, kwam de video online.

"Vanavond verlaten we de Europese Unie. Voor veel mensen is dit een verwonderend moment van hoop, een moment waarvan ze dachten dat het nooit zou gebeuren. En dan zijn er natuurlijk veel mensen, die angst en verlies voelen", waren de eerste woorden van Johnson.

"En dan is er nog een derde groep - misschien wel de grootste - die vreesde dat aan het hele politieke geruzie nooit een eind zou komen. Ik snap al deze gevoelens en de taak van de regering - mijn taak - is om dit land bij elkaar te brengen en ons vooruit te helpen."

"De belangrijkste boodschap van vanavond is, is dat dit geen einde is, maar een begin. Dit is het moment waarop de dag aanbreekt en het doek opgaat voor een nieuwe akte in onze nationale theatervoorstelling."

'We nemen de instrumenten van zelfbestuur terug in eigen handen'

Ook de rest van Johnsons toespraak was zeer nationalistisch van aard. Hij eindigde met de woorden: "We hebben de instrumenten van zelfbestuur terug in eigen handen genomen. Nu is het moment daar om die instrumenten te gebruiken en alles wat dit land te bieden heeft de vrije loop te laten en om de levens van iedereen tot in alle uithoeken van het Verenigd Koninkrijk beter te maken."

Op de ambtswoning was een klok geprojecteerd, die aftelde naar 23.00 uur (lokale tijd), het moment waarop de Britten de EU officieel verlaten.

Klik op de onderstaande tweet om de hele speech terug te kijken en te luisteren.