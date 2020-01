Het Verenigd Koninkrijk heeft zojuist om middernacht Nederlandse tijd als eerste lidstaat ooit de Europese Unie verlaten. Dat gebeurde ruim 3,5 jaar nadat een krappe meerderheid van de Britten vóór de Brexit stemde in een referendum. "Dit is geen einde, maar een nieuw begin", was op de vertrekavond de centrale boodschap van premier Boris Johnson aan het Britse volk. Op Parliament Square in Londen stonden duizenden Britten de secondes af te tellen.

De Britten, die sinds 1973 lid waren van de EU, worden zaterdagochtend wakker op een historische dag. Hun VK is het eerste land ooit dat de EU heeft verlaten. Afgezien van de krantenkoppen en nieuwsshows op radio en televisie zullen ze echter niet veel van de Brexit merken. Er verandert namelijk nog vrijwel niets. Hoe kan dat?

Johnson wist uiteindelijk in oktober een deal met de EU te sluiten, waarmee ook het Britse Lagerhuis kon leven. Hierdoor start vanaf zaterdag officieel een overgangsperiode, die tot eind 2020 duurt. Het komende jaar gelden de regels van de EU dus nog gewoon in het VK, zodat bedrijven en burgers de tijd hebben om zich voor te bereiden op de mogelijk nieuwe regels.

Als de Britten om middernacht de EU officieel zouden hebben verlaten zónder deal, dan hadden we nu niet in een overgangsfase gezeten. Dit zou grote gevolgen hebben gehad.

Maar dit is dus niet het geval.

EU en VK gaan handelsonderhandelingen in

De EU en het VK zullen het komende jaar de handelsonderhandelingen ingaan. En dit gaat over veel meer dan of jij nog op citytrip kan naar Londen zonder visum. Zo wordt er gesproken over import- en exporttarieven, worden er afspraken gemaakt over staatssteun en arbeidsvoorwaarden en zullen ze proberen om tot een oplossing voor de Ierse grenskwestie te komen.

Komende jaar hoef je je dus nog niet druk te maken over je reis naar het VK. Je kan dus ook nog gewoon online bestellingen doen bij een Britse webshop en souvenirs mee terugnemen van vakantie naar Nederland. Ook zullen er nog geen lange rijen vrachtwagens aan de grens komen te staan.

Verandert er dan überhaupt wel iets op 1 februari?

Ja op politiek niveau wel. De Britse Europarlementariërs hebben hun bureau's deze week leeggehaald en zijn vertrokken uit Brussel. Vanaf zaterdag hebben de Britten geen stem meer binnen de EU.

