Het Europees Parlement heeft woensdag, met 621 stemmen voor en 49 stemmen tegen, de Brexit-wet aangenomen. Daarmee is zo'n dertienhonderd dagen na het referendum in het Verenigd Koninkrijk nu de laatste horde voor de Brexit genomen.

Vrijdag 31 januari zullen de Britten officieel uit de Europese Unie treden.



Ook alle 26 Nederlandse Europarlementariërs hebben voor de Brexit-deal gestemd. "We stemmen nu niet voor of tegen een Brexit, maar over de vraag of we een Brexit mét of een Brexit zonder deal willen. En dan kies ik met pijn in het hart voor een Brexit mét een deal, dat is altijd beter dan no deal", aldus D66- Europarlementariër Sophie in 't Veld tegen de NOS.



Na de stemming zong het voltallige parlement Auld Lang Syne, een traditioneel Schots lied dat wordt gezongen bij wijze van afscheid.

Britse Europarlementariër Nigel Farage toont voor het laatst zijn Brexit-sokken in het Europees Parlement. (Foto: Reuters)



Na vrijdag beginnen de onderhandelingen

Na vrijdag zullen de Britten en de EU gaan onderhandelen over een nieuw handelsverdrag. In die periode zullen de wetten van de EU daarom nog steeds gewoon gelden in het Verenigd Koninkrijk. Welke regels vanaf 2021 gelden op het gebied van handel en vrij verkeer van personen, diensten en goederen wordt dit jaar tijdens de onderhandelingsperiode bepaald.