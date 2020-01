Onderhandelaars namens de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beginnen hun onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de twee partijen op 3 maart. Dat schrijft de Britse krant The Guardian dinsdag op basis van gelekte documenten. De Britten verlaten de EU vrijdag om 23.00 uur (lokale tijd), ruim dertienhonderd dagen na het Brexit-referendum.

Met de onderhandelingen in maart begint een periode van ruwweg tien maanden waarin de twee partijen tot een handelsakkoord kunnen komen. Zo niet, dan volgt mogelijk alsnog een Brexit zonder akkoord, waarbij de Britten zonder afspraken over de toekomstige handelsrelatie uit de EU crashen.

De Britten zitten namelijk tot het eind van het jaar nog in een overgangsperiode, wat betekent dat de Europese regelgeving in het VK blijft gelden. De Britse premier Boris Johnson heeft meermaals gezegd dat het VK en de EU binnen deze transitieperiode tot een handelsakkoord moeten komen. Het verlengen van de overgangsperiode is volgens hem geen optie. Hierdoor staat er flink wat druk op de onderhandelingen.

Het is echter maar de vraag of het de twee partijen zal lukken om binnen dat krappe tijdsbestek tot een handelsakkoord te komen. Waar de Britten naar buiten toe uiterst optimistisch zijn over het bereiken van een akkoord over de toekomstige relatie tussen de twee blokken, zijn mensen aan de EU-kant echter een stuk pessimistischer. Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, heeft eerder gezegd dat een volledig handelsakkoord in 2020 "onrealistisch" is.