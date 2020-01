Het heeft even geduurd, maar de Britten stappen vrijdag uit de EU, mét een deal. Toch verandert er voor Britse en Nederlandse burgers en ondernemers voorlopig nog niks. NU.nl heeft de belangrijkste informatie voor jou op een rijtje gezet.

Het leek er even op dat de Britten zonder deal uit de EU zouden crashen, maar uiteindelijk lukte het premier Boris Johnson om een deal door het Lagerhuis te loodsen. Komende week moet alleen het Europees Parlement (EP) nog formeel hun fiat geven en dan is het zover.

Vrijdagavond 23.00 uur Britse tijd gaat het dan gebeuren - met een officieel aftelmoment, een speech van Johnson, lichtshows en een speciale Brexit-munt.

De Britten zullen dan op 1 februari wakker worden in hun 'nieuwe' Brexit-land. Maar hier merken zij (en wij) in eerste instantie weinig van.

Hoe gaat het dan verder?

Er is nog weinig bekend over hoe de toekomstige relatie tussen de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK) eruit komt te zien. Tot eind dit jaar zitten we nog in een soort overgangsperiode. Dan gelden de regels van de EU nog gewoon in het VK.

Hierdoor hebben bedrijven en organisaties de tijd om zich voor te bereiden op de mogelijk nieuwe regels die vanaf 2021 gelden. We weten nu dus nog niet wat deze afspraken zullen inhouden.

Het komende jaar staat dus ook weer in het teken van onderhandelen, overleggen en afspraken maken.

Wat is er al wel afgesproken?

Johnson sloot in oktober een Brexit-akkoord met de EU, dat bestaat uit een terugtrekkingsovereenkomst en een politieke verklaring.

Hierin staan onder meer afspraken over de rechten en bescherming van EU-burgers in het VK en andersom. Ook zijn er afspraken gemaakt over de financiële rekening en een verzekering voor als er geen oplossing voor de Ierse grenskwestie wordt gevonden in de overgangsfase.

Alles wat te maken heeft met handel of het vrije verkeer van personen, diensten en goederen wordt pas dit jaar geregeld.

Kan ik het komende jaar dan nog gewoon op vakantie naar het VK?

Ja. Je hebt voor een reis naar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland (nog) geen andere papieren nodig dan een paspoort of ID-kaart. Maar dit heb je ook nu al nodig om er te komen.

Hoe de nieuwe douaneregels eruit gaan zien is nog niet bekend. Hier wordt ook het komende jaar over onderhandeld. Je kan dus ook nog gewoon online bestellingen doen bij een Britse webshop en souvenirs mee terugnemen van vakantie naar Nederland.

Daarnaast heeft de Brexit nu nog geen gevolgen voor de toelating van bijvoorbeeld Britse medicijnen op de Europese markt en blijft de Europese Zorgpas (EHIC) in ieder geval tot eind 2020 geldig. Ook gaan we in 2021, na de overgangsfase, mogelijk pas meer betalen voor telefoon- en datagebruik in het VK.

Verandert er dan überhaupt wel iets op 1 februari?

Ja, de Britse Europarlementariërs en Britse ambtenaren van de EU zullen hun kantoren uitruimen. hun bureau's leegmaken en terugkeren naar het VK.