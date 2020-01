De Britse minister van Financiën Sajid Javid heeft het Britse bedrijfsleven gewaarschuwd dat de regelgeving binnen het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zal afwijken van die van de Europese Unie. Dat deed hij zaterdag in een interview in de Financial Times. Hij benadrukte daarbij dat Britse bedrijven zich zullen moeten aanpassen na het Britse uittreden uit de EU.

Het VK en de EU zullen komende maand de volgende Brexit-fase ingaan: onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de twee partijen. Brussel wil dat de Britten Europese regels aan blijven houden na hun vertrek uit het blok, om de handel tussen beide partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het aanhouden van Europese regels is ook een voorwaarde van de EU bij de onderhandelingen over een handelsakkoord om tarief- en quotumvrij te kunnen handelen.

De Britten hebben daar echter geen trek in, blijkt uit het interview. "We zullen de Europese regels niet behouden en we zullen geen 'regelnemer' zijn", zegt Javid stellig. "Ook zullen we geen deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie", aldus de Chancellor of the Exchequer, zoals de functie van Javid officieel heet in het VK.

De uitlatingen van de minister laten zien dat nieuwe regering onder leiding van premier Boris Johnson niet van plan is om een nauwe handelsrelatie te onderhouden met het Europese blok. Hiermee wijkt ze af van eerdere plannen van de vorige regering onder leiding van Theresa May, die juist nauw met het Europese blok wilde blijven samenwerken, om zo het risico op bijvoorbeeld problemen aan de grens zo klein mogelijk te houden.

Vertegenwoordigers van het Britse bedrijfsleven zullen niet blij zijn met de uitspraken van de minister. In oktober waarschuwden vertegenwoordigers van een aantal grote sectoren, waaronder de autosector, al voor de gevolgen van een dergelijke 'harde' Brexit. "Decennia van frictieloze handel met de grootste markt van het VK, gecreëerd door duizenden grote en kleine bedrijven, moeten niet zomaar plotseling verdwijnen", aldus het hoofd van de Confederation of British Industry in oktober.