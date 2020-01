De Brexit-wet, met daarin de deal, van premier Boris Johnson is donderdag officieel aangenomen door het Britse parlement met een grote meerderheid van stemmen. Voor een Brexit op 31 januari moeten alleen het Britse Hogerhuis en het Europees Parlement nog formeel instemmen met de wet.

330 parlementariërs stemden voor de wet en 231 stemden tegen. Dat het Lagerhuis voor de Brexit-wet zou stemmen was al de verwachting, gezien Johnson bij de verkiezingen een meerderheid van tachtig zetels wist te halen.

In december werd al een eerste keer gestemd over de wet, waarna de Lagerhuisleden afgelopen week debatteerden over de precieze inhoud. Tijdens dit debat werden meerdere wetswijzigingen, zogeheten amendementen, ingediend, maar deze zijn allemaal verworpen. Hierdoor is de tekst van Johnsons wet onveranderd.

De Hogerhuisleden mogen ook nog amendementen indienen, maar hier heeft het Lagerhuis het laatste woord over. De verwachting is dan ook dat de behandeling van de wet door de Lords enkel een formaliteit is.

Europa huiverig over korte overgangsperiode

31 januari zullen de Britten dus uit de EU stappen. Daarna begint een overgangstransitie, die volgens deze wet maximaal tot december 2020 zal duren, ongeacht of er een handelsakkoord met de EU is bereikt of niet.

Voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursula von der Leyen sprak eind december al haar twijfels uit over de haalbaarheid van deze deadline.

Volgens de Commissie-voorzitter is er waarschijnlijk meer tijd nodig om tot een nieuw handelsverdrag en een serie andere akkoorden te komen. Ook Brexit-onderhandelaar Michel Barnier zei donderdag dat het langer dan elf maanden zal duren voordat er een akkoord is.

Lagerhuis heeft nu ook ingestemd met noodoplossing Ierse grens

Het afgelopen jaar liepen de Brexit-stemmingen in het Lagerhuis meerdere keren vast op de Ierse grenskwestie. Hier zal het komende jaar dus over onderhandeld worden. Mochten de handelsonderhandelingen komend jaar mislukken, liggen er afspraken op tafel om deze grens open te houden.

Dit zal er als volgt uitzien: Noord-Ierland stapt op 31 januari officieel samen met de rest van het VK uit de Europese douane-unie, maar zal zich - als er geen overeenkomst is gesloten - wel aan de regels van de Europese interne markt blijven houden.