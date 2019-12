Premier Boris Johnson heeft de goedkeuring van het Lagerhuis weten te krijgen voor zijn Brexit-deal, wat een eerste stap is naar het uittreden op 31 januari. Er waren vrijdag 358 parlementariërs voor en 234 tegen de deal.

Dat het Lagerhuis voor de Brexit-deal zou stemmen was al de verwachting, gezien Johnson bij de verkiezingen vorige week een meerderheid van tachtig zetels wist te halen.

In de tweede week van januari zal het Lagerhuis nog drie dagen debatteren over de deal, waarna nog een stemming zal plaatsvinden. Gezien de conservatieve meerderheid zal dit enkel een formaliteit zijn. Daarna zal het Hogerhuis zich nog buigen over de deal die de Britse premier heeft bewerkstelligd. Ook moet het Europees Parlement officieel nog stemmen over het vertrek van de Britten.

Het is nu zo goed als zeker dat het VK de EU op 31 januari 2020 zal verlaten. Daarna volgt de transitieperiode voor de handelsonderhandelingen. De deadline hiervoor ligt op 31 december 2020. In de Brexit-deal heeft Johnson laten vastleggen dat deze periode niet verlengd kan worden.

In deze periode nemen de Britten dus geen plaats meer in de instellingen van de EU, maar verder verandert er nog niet gelijk van alles. Het VK blijft namelijk tot eind 2020 onderdeel van de Europese internetmarkt en de douane-unie.

Lagerhuis heeft nu ook ingestemd met noodoplossing Ierse grens

Het afgelopen jaar liepen de Brexit-stemmingen in het Lagerhuis meerdere keren vast op de Ierse grenskwestie. Hier zal het komende jaar dus over onderhandeld worden. Mochten de handelsonderhandelingen komend jaar mislukken, liggen er afspraken op tafel om deze grens open te houden.

Dit zal er als volgt uitzien: Noord-Ierland stapt op 31 januari officieel samen met de rest van het VK uit de Europese douane-unie, maar zal zich - als er geen overeenkomst is gesloten - wel aan de regels van de Europese interne markt blijven houden.