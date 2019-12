Het Britse pond heeft alle winsten die de munteenheid boekte met de verkiezingswinst van premier Boris Johnson dinsdag weer ingeleverd na onzekerheid over een overgangsperiode na de Brexit.

De munteenheid verloor waarde ten opzichte van de euro, nadat Britse media meldden dat de Britse regering een clausule aan de Brexit-wet wil toevoegen, die de duur van de overgangsperiode na de Brexit wil vastleggen. De berichtgeving zorgt voor onzekerheid, omdat de clausule voor een gevreesde no deal-Brexit zou zorgen als er eind december volgend jaar geen handelsakkoord ligt tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU).

Momenteel kunnen beide partijen er nog voor kiezen om de deadline van eind december 2020 met maximaal twee jaar te verlengen, maar de clausule van de regering-Johnson zou deze optie dus van tafel halen.

De EU en het VK moeten dan binnen twaalf maanden een handelsovereenkomst sluiten, halen ze dat niet, dan vertrekken de Britten zonder akkoord uit de EU.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar in het Brexit-dossier namens de EU, heeft al gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat het beide partijen lukt om binnen een jaar tot een handelsakkoord te komen.

No deal raakt naar verwachting VK en EU hard

Aangezien het no deal-scenario zowel het VK als de EU op economisch gebied flink zal raken, zijn investeerders niet blij met de clausule. Het Britse pond verloor sinds de verkiezingsuitslag op vrijdag bijna 2 procent in waarde ten opzichte van de euro. Waar je vrijdag nog een kleine 0,83 pond kreeg voor een euro, is dat dinsdag 0,845 pond.

Ironisch genoeg steeg het pond vorige week nog naar het hoogste punt sinds juli 2016 ten opzichte van de euro, omdat de grote verkiezingswinst van de Conservatieve Partij van Johnson een einde leek te maken aan de onzekerheden die de Brexit met zich meebrengt.

Vrijdag stemt het Britse Lagerhuis over de Brexit-wet die de Britten officieel uit de EU haalt. Door de ruime verkiezingsoverwinning van de Conservatieven heeft Johnson naar verwachting geen problemen om de wet door het Lagerhuis te loodsen. Op 12 december behaalde zijn partij een absolute meerderheid van 365 zetels.