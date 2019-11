De Britse premier Boris Johnson belooft binnen twee weken na een eventuele verkiezingsoverwinning op 12 december zijn Brexit-deal door het Lagerhuis te loodsen. Volgens BBC News wil Johnson voor de Kerst alle formaliteiten afhandelen met het parlement, zodat het Verenigd Koninkrijk eind januari uit de EU kan stappen.

Dat blijkt uit een voorpublicatie van het verkiezingsprogramma van de Tories, dat zondag officieel wordt gepubliceerd.

Johnson's Brexit-plannen lijken met de week realistischer te worden. Zijn partij had een voorsprong van 16 procentpunten op de grootste oppositiepartij Labour, maar uit een nieuwe peiling blijkt dit weekend dat de Tories die voorsprong hebben uitgebreid naar 19 procentpunten.

De Conservatieven hebben nu 47 procent van de stemmers achter zich staan. De premier aast op een absolute meerderheid en vertelde dit weekend dat hij "zeker weet" dat al zijn potentiële parlementskandidaten achter zijn deal staan.

Begin september zette hij nog 21 leden uit zijn partij omdat ze niet met de andere Tories hadden meegestemd over een belangrijke Brexit-wet.

De kiezer lijkt Labour inmiddels te straffen voor de gematigde houding ten opzichte van de Brexit. Topman Jeremy Corbyn weigerde meerdere keren zijn persoonlijke mening over een eventueel nieuw Brexit-referendum te geven en gaf gisteren schoorvoetend toe dat hij geen kant wil kiezen.

Conservatieven hebben forse investeringsplannen

In de voorpublicatie valt volgens BBC News ook te lezen dat Johnson de inkomstenbelasting niet wil verhogen. Daarnaast wil hij flink investeren in de kinderopvang, huizen energievriendelijker maken en de komende vier jaar twee miljard pond (2.3 miljard euro) reserveren voor reparaties aan het wegdek.

Tijdens de vorige verkiezingen in 2017 had het verkiezingsprogramma desastreuze gevolgen voor de Conservatieven die toentertijd nog werden geleid door Theresa May. Een extra belasting voor ouderen kwam haar toen op veel kritiek te staan en haalde haar partij in de peilingen onderuit.