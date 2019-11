De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft daags na het eerste televisiedebat tussen hem en de Britse premier Boris Johnson zich toch uitgelaten over zijn standpunt in een eventueel nieuw Brexit-referendum, dat hij wil organiseren als zijn partij Labour de Britse verkiezingen in december wint. Corbyn zal niet voor of tegen de Brexit stemmen, maar legt de verantwoordelijkheid volledig bij het Britse volk.

Tijdens het debat werd de Labour-leider herhaaldelijk gevraagd naar zijn persoonlijke mening ten opzichte van de Brexit, maar Corbyn weigerde een dergelijke vraag te beantwoorden. Hij positioneert zich nu als de "neutrale" partij, die de stem van de Britse kiezer op een geloofwaardige manier kan naleven.

Daarmee valt de visie van Labour als het ware tussen die van de grootste partij, de Conservatieven, en de achtervolgende Liberale Democraten (Lib Dems) in. Waar de Tories van Johnson er alles aan doen om zo snel mogelijk uit de EU te stappen, zijn de Lib Dems fel tegen een Brexit.

Johnson's partij greep de uitspraak van Corbyn aan om hem in een kwaad daglicht te stellen. "Hiermee bevestigt Jeremy Corbyn dat hij geen plan heeft voor de Brexit", schreef de partij in een verklaring.

Mocht Labour de verkiezingen op 12 december winnen, dan wil Corbyn een nieuwe deal sluiten met de EU en deze middels een referendum voorleggen aan de Britse kiezer. In peilingen heeft de grootste oppositiepartij nog een achterstand van om en nabij de tien procentpunten op de Conservatieven.