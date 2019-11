Het eerste televisiedebat tussen de Britse premier Boris Johnson en de oppositieleider Jeremy Corbyn heeft dinsdagavond voor weinig vuurwerk gezorgd. De Labour-leider waarschuwde het Britse volk voor Johnson, die volgens hem het gezondheidsstelsel wil laten uitbuiten door de VS. Johnson liet meermaals de voorgelegde discussieonderwerpen links liggen en benadrukte de Brexit.

Volgens het Britse publiek kwam er geen duidelijke winnaar uit de bus. Uit een eerste peiling van opiniepeiler YouGov blijkt dat een minieme meerderheid Johnson overtuigender vond, terwijl Corbyn het met 49 procent van de stemmers moest doen.

Die uitkomst zal vooral in het Labour-kamp als teleurstellend worden ervaren. De grootste oppositiepartij staat in de peilingen om en nabij de tien procentpunten achter op de Conservatieven van Johnson en maakte dus niet de verpletterende indruk waarmee de partij het gat kan dichten.

De premier en oppositieleider kruisten de degens over onderwerpen als de Brexit, mogelijke onafhankelijkheid van Schotland en het Britse zorgstelsel, de NHS. Het gezondheidsstelsel geldt voor veel Britten als een van de belangrijkste naoorlogse verworvenheden.

Corbyn probeert kiezer met 'NHS-gevaar' op zijn hand te krijgen

Corbyn probeerde het Johnson met name lastig te maken op het gebied van de NHS. Volgens Labour stevent het VK af op een "catastrofe" met de door Johnson geregelde Brexit, omdat het zorgstelsel dan "uitgebuit" zal worden door de VS.

Op een van de meest opvallende momenten van de avond zwaaide Corbyn met een document, dat bewijs zou bevatten over een mogelijke deal tussen de VS en het VK.

Johnson zou in de hoop op een handelsovereenkomst met de Amerikaanse president Donald Trump het gehele zorgstelsel openstellen voor de VS, aldus Corbyn. De Tories-leider wees de bewering resoluut van de hand en sprak van een "nep-document".

De Britse premier kreeg Corbyn meerdere malen in het nauw doordat hij constant terug cirkelde naar de Brexit. Johnson wilde dat de Labour-leider een standpunt nam ten opzichte van de Brexit, maar kreeg negen keer geen antwoord.

Corbyn heeft altijd gezegd een tweede referendum over de kwestie te willen organiseren, maar weigert zich uit te spreken of hij in zo'n referendum zelf vóór of tegen de EU zal stemmen.

De Britten mogen over ruim drie weken, op 12 december, naar de stembus.