De Europese Unie zegt donderdag een rechtszaak te beginnen tegen het Verenigd Koninkrijk omdat de lidstaat geen kandidaten heeft voorgesteld voor de Europese Commissie.

Elk lid van de 28 lidstaten is verplicht om een kandidaat voor de Europese Commissie te leveren. De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, wordt 1 december gepresenteerd aan het Europese Parlement.

Het Verenigd Koninkrijk liet deze week echter weten geen kandidaat te zullen leveren voor de verkiezingen van 12 december. De EU heeft daarom aan de Britten laten weten een rechtszaak wegens inbreuk van de Europese wetgeving aan te willen spannen en geeft hen tot 22 november om te reageren.

"Deze korte periode is gerechtvaardigd door het feit dat de volgende Commissie zo spoedig mogelijk in functie moet treden," zegt de Europese Commissie in een verklaring.

Een afgevaardigde van de Britse overheid zegt tegen persbureau Reuters dat zij in de periode voor de verkiezingen "geen mensen gaan nomineren voor internationale benoemingen".

Er staat aardig wat druk op de samenstelling van de Europese Commissie. Begin oktober wees het Europese Parlement onder anderen kandidaten uit Frankrijk en Roemenië af voor commissarisposten. Daarom werd de streefdatum voor de start van de nieuwe commissie al opgeschoven van 1 november naar 1 december.