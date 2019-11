Brexitpartij-leider Nigel Farage gaat met zijn partij niet actief meedingen naar zetels die gewonnen kunnen worden in kiesdistricten, die sinds 2017 in handen zijn van de Conservatieven. Farage wil voorkomen dat voorstanders van een Brexit verdeeld raken over beide partijen, waardoor een partij die tegen Brexit is uiteindelijk het kiesdistrict in de wacht kan slepen, zei hij maandag tijdens een persconferentie.

Farage doelt vooral op de grootste oppositiepartijen Labour en Liberal Democrats (Lib Dems). Laatstgenoemde partij heeft zich uitgesproken tegen een Brexit, terwijl Labour-leider Jeremy Corbyn het Britse volk opnieuw over de kwestie wil laten stemmen met een tweede referendum.

Door de beslissing van Farage maakt zijn Brexitpartij geen kans op 317 van de in totaal 650 zetels in het Britse parlement. Daarmee maakt hij een forse draai ten opzichte van begin november, toen hij bij de aftrap van de verkiezingen zei dat de Brexitpartij vijfhonderd kandidaten klaar heeft staan om zetels in Engeland, Schotland en Wales te vullen.

Ook zou Farage, naar eigen zeggen, maandenlang geprobeerd hebben om een alliantie op te zetten tussen de Conservatieven en zijn Brexitpartij. Een dergelijke samenwerking werd echter resoluut van de hand gewezen door Johnson, die verwachtte dat het zijn partij zou verzwakken.

'Brexitpartij gaat zich focussen op kiesdistricten van Labour'

Voorlopig wil de Brexitpartij zich volledig focussen op kiesdistricten die in handen zijn van Labour. Volgens Farage heeft de grootste oppositiepartij haar belofte aan de kiezers gebroken, omdat Corbyn het resultaat van het eerste Brexitreferendum in 2016 niet meer respecteert.

Een verkiezingsoverwinning voor Labour lijkt door de beslissing van Farage weer verder uit zicht te raken. In de peilingen maakte de partij van Corbyn de laatste week een goede indruk en werd het gat naar de Tories beetje bij beetje gedicht, maar Labour stond nog altijd 12 procentpunten achter de Conservatieven.

Het eerste televisiedebat tussen Johnson en Corbyn vindt dinsdag plaats.