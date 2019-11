Leider van de Britse Brexitpartij Nigel Farage heeft vrijdag premier Boris Johnson opgeroepen af te zien van de huidige Brexit-deal en met hem samen te werken, meldt de BBC. Anders ziet hij geen andere optie dan te gaan concurreren met de Conservatieve Partij als hij in het parlement is gekozen.

Tijdens de lancering van de verkiezingscampagne van de Brexitpartij zei Farage vrijdag samen met Johnson een "alliantie te willen vormen" om definitief uit de Europese Unie te stappen en vervolgens te kiezen voor het sluiten van een vrijhandelsakkoord met de EU.

Wil Johnson namens de Conservatieven geen alliantie sluiten, dan zegt Farage 500 kandidaten te hebben klaarstaan om zetels te vullen in Engeland, Schotland en Wales. Daarmee wil hij concurreren met de Conservatieve Partij, die nu de grootste partij in het parlement is.

De oproep van Farage komt nadat de Amerikaanse president Donald Trump donderdagavond tijdens een radio-uitzending met Farage zei dat een samenwerking tussen de twee partijleiders "niet te stoppen zou zijn." Verder zei Trump tijdens de radio-uitzending dat partijleider Jeremy Corbyn van de Labour Partij "ontzettend slecht zou zijn voor het land."

De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft een coalitie met de Brexitpartij altijd afgewezen. Verschillende leden van de partij zeggen vrijdag tegenover de BBC niet met Farage te willen samenwerken.



Volgens de laatste peilingen voor de verkiezingen van 12 december lopen de Conservatieven op kop met 41 procent van de stemmen, Labour volgt met 26 procent. Het eerste televisiedebat tussen Johnson en Corbyn zal plaatsvinden op 12 november.