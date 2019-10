De grootste Britse oppositiepartij, Labour, is donderdag begonnen met haar campagne voor de parlementsverkiezingen in december. Topman Jeremy Corbyn benadrukte opnieuw dat zijn partij opkomt voor hogere lonen, een nieuw Brexit-akkoord en een tweede bindend referendum over de Britse uittreding uit de Europese Unie.

Corbyn greep zijn verkiezingsaftrap ook aan om het "falende beleid" van de regering-Johnson "bloot te leggen". Zo zouden de bezuinigingen van de afgelopen jaren de economie flink hebben beschadigd, en is het uitblijven van een Brexit "volledig de verantwoordelijkheid van premier Boris Johnson, en van hem alleen".

Door Johnson zou het Verenigd Koninkrijk nu overgeleverd zijn aan de Verenigde Staten, die het nationale gezondheidszorgstelsel kunnen uitbuiten, aldus Corbyn. Het Britse zorgstelsel, de NHS, geldt voor veel Britten als een van de belangrijkste naoorlogse verworvenheden.

Volgens Corbyn kan de kiezer nu "eindelijk afrekenen" met de "falende jaren van de Tories". Onder zijn beleid zou de Brexit "binnen zes maanden afgehandeld zijn".

Kiezer rekent af met Labour en Corbyn in peilingen

Met de "ambitieuste en radicaalste verkiezingscampagne" hoopt Corbyn kiezers voor zich te winnen. In een donderdag gepubliceerde peiling van het Britse onderzoeksbureau Ipsos MORI staat zijn partij 17 procentpunten achter de Conservatieven van premier Johnson, die zo'n 41 procent van de stemmen in de wacht zouden slepen. Andere recente peilingen bevestigen dat beeld.

Ook zou Corbyn een flink aantal voorkeursstemmen hebben verloren ten opzichte van Johnson. De kiezer zou hem hebben afgerekend op zijn afwachtende houding rondom de Brexit, aldus het onderzoeksbureau.

De Labour-leider liet donderdag weten niet onder de indruk te zijn van de cijfers, ondanks dat geen oppositieleider het sinds 1977 slechter heeft gedaan in de peilingen, schrijft The Guardian.

Labour onthield zich van stemming voor verkiezingen

Een motie voor verkiezingen kon maandag niet door het Britse Lagerhuis worden geloodst, nadat Labour zich onthield van de stemming. Een dag later maakte de oppositiepartij toch een ommedraai. De verkiezingen zullen plaatsvinden op 12 december.

Volgens Corbyn was een no deal-Brexit afgelopen dinsdag "eindelijk" uitgesloten, een vereiste van hem om naar de stembus te stappen.

Labour doet het in de peilingen, zoals verwacht, goed onder jongere kiezers, terwijl de Conservatieven veel meer steun krijgen van 55-plussers.