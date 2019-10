Als het Brexit-akkoord van premier Boris Johnson wordt aangenomen, dan zal de Britse economie in 2029 3,5 procent kleiner zijn dan het geval zou zijn als het VK in de EU blijft. Het verschil van 3,5 procent komt neer op zo'n 70 miljard pond (81 miljard euro), schrijft het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) woensdag op basis van eigen onderzoek.

Het rapport van het onderzoeksbureau is een van de eerste onderzoeken naar de economische gevolgen van Johnsons uittredingsakkoord. NIESR is het oudste onafhankelijke economisch onderzoeksbureau in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het onderzoeksbureau is een akkoord beter voor de Britse economie dan een uittreding zonder akkoord, maar maakt de deal het "onmogelijk om een nauwe handelsrelatie met de EU te behouden".

Door de terugkeer van douanecontroles en de verschillen in regelgeving "komt elke regio in het VK er slechter vanaf dan wanneer ze in de EU zouden blijven", stelt NIESR. Het akkoord van Johnson zou volgens het onderzoeksbureau zelfs slechter voor de Britse economie zijn dan de deal van de vorige premier Theresa May.

Ook heeft de onzekerheid rondom de Brexit de Britse economie al flink geraakt. Het onderzoeksbureau schat dat de economie momenteel 2,5 procent kleiner is als gevolg van het Brexit-referendum.

Nog niet zeker of Johnsons deal het gaat halen

Het is overigens nog niet zeker dat Johnsons uittredingsakkoord wordt aangenomen. De laatste poging om de deal door het Lagerhuis te krijgen mislukte.

Om deze impasse te doorbreken, stemde het Lagerhuis dinsdag voor nieuwe verkiezingen op 12 december. De Conservatieve Partij van Boris Johnson, die er goed voor staat in de peilingen, zal waarschijnlijk campagne voeren met de belofte de Brexit voor elkaar te krijgen en wijzen op het onderhandelde akkoord.