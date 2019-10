EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft vrijdag gezegd dat de 27 overige lidstaten van de Europese Unie deze vrijdag geen besluit zullen nemen over opnieuw verlenen van Brexit-uitstel aan het Verenigd Koninkrijk. Brussel wil eerst afwachten hoe het politieke debat over nieuwe verkiezingen verloopt in Londen.

Barnier stond de pers te woord na een vergadering van de ambassadeurs van de EU-lidstaten. Daar werd volgens hem een "uitstekende" discussie gevoerd, maar een besluit viel er niet.

Waarschijnlijk zal het tot aankomende maandag of dinsdag duren voordat de EU zich uitlaat over meer uitstel voor de Britten. Diplomatieke bronnen zeggen dat de meeste lidstaten het eens zijn over een verlenging van drie maanden, tot januari 2020. Frankrijk zou als enige land tegenstribbelen en liever een kortere verlenging zien, bijvoorbeeld van een maand.

Een woordvoerder van En Marche, de partij van de Franse president Emmanuel Macron, zei dat Frankrijk alleen akkoord zal gaan als het ervan overtuigd is dat dit geen "verlenging voor niks" zal worden. "Wat we nodig hebben van de Britten, is dat ze ons laten weten wat zij willen."

Een mogelijk compromis is een verlenging in twee delen. Als de aanvankelijke verlenging van een maand niet voldoende blijkt te zijn, zou de termijn uitgebreid kunnen worden.

Brussel kijkt naar Londen, Londen naar Brussel

Met het uitblijven van het EU-besluit ontstaat mogelijk een nieuwe patstelling in het Brexit-proces. Terwijl Brussel wil zien hoe de leden van het Britse Lagerhuis reageren op het verzoek van premier Boris Johnson om op 12 december nieuwe verkiezingen te houden, wacht de grootste Britse oppositiepartij juist tot er uitsluitsel uit Brussel is. Labour zegt het uitschrijven van verkiezingen pas te overwegen als er uitstel is verleend en een no deal-Brexit is uitgesloten.

Aanvankelijk zei Johnson dat zijn regering het EU-besluit zou afwachten. Afgelopen donderdag schreef hij echter in een brief aan Labour-leider Jeremy Corbyn dat hij de oppositie alleen meer tijd wil geven om zijn Brexit-deal met de EU te bestuderen als die akkoord gaat met verkiezingen op 6 december.

Het Lagerhuis liet de wet die de uittredingsovereenkomst van Johnson moeten kaderen dinsdag passeren, maar stemde tegen het voornemen van de regering om de inhoudelijke behandeling daarvan binnen drie dagen af te ronden.