De Europese Unie heeft maandag zoals verwacht voor de derde keer uitstel voor de Brexit verleend, meldt de voorzitter van de EU Donald Tusk maandagochtend. De Britten zouden uiterlijk op 31 oktober uit de EU stappen, maar deze deadline is nu verplaatst naar 31 januari.

De datum komt overeen met het uitstel waar premier Boris Johnson ruim een week geleden in Brussel - met tegenzin - om vroeg. Mochten de Britten het in de komende weken eens worden over een akkoord, dan mogen ze wel eerder dan 31 januari de EU verlaten.

Documenten over het uitstel die onder de lidstaten circuleerden, zijn maandagochtend al door The Guardian ingezien. Daarin staan onder meer de voorwaarden die de EU aan het uitstel stelt. Zo mag het akkoord dat nu op tafel ligt niet weer worden opengebroken voor nieuwe onderhandelingen en moeten de Britten een Eurocommissaris leveren aan de Europese Commissie voor zolang dit nodig is.

Daarnaast staat erin dat het VK de EU ook kan verlaten op 1 december of 1 januari, als Londen het voor die tijd eens wordt over de uittreding.

De regeringsleiders van de overige 27 EU-lidstaten moeten de komende dagen nog wel officieel hun goedkeuring geven, maar dit is niets anders dan een formaliteit. Als de EU voor het eind van oktober geen uitstel had verleend, dan zouden de Britten op 31 oktober zonder deal uit de EU zijn gestapt.

Johnson probeerde deal snel door parlement te loodsen

Johnson sloot op 17 oktober een akkoord met de EU over het Britse vertrek. Afgelopen week probeerde hij zijn deal in een razend tempo door het parlement te loodsen in de hoop dat de Brexit op 31 oktober kon doorgaan. Het Lagerhuis stemde echter niet in met dit tijdspad, omdat de parlementariërs meer tijd wilden voor het behandelen van de uittredingswetgeving. Mogelijk zullen ze hier dus de komende tijd mee verder gaan. De oppositie heeft al veel wetsaanpassingen, zogeheten amendementen, klaarliggen.

Het is echter de vraag of ze het in Londen binnen nu en drie maanden eens gaan worden over het akkoord. Johnson wil dat de Britten op 12 december naar de stembus gaan, omdat hij de Brexit-impasse zat is. Hij zei eerder niet van plan te zijn om weer wekenlang met dit parlement te onderhandelen.

Lagerhuis stemt later op maandag over nieuwe verkiezingen

Later op maandag stemt het Britse Lagerhuis dan ook over nieuwe verkiezingen, waarvoor Johnson een motie in heeft gediend. Twee derde van de parlementariërs moet hiermee instemmen.

De grote vraag is of Labour, de grootste oppositiepartij onder leiding van Jeremy Corbyn, nieuwe verkiezingen wil. De partij staat er in de peilingen niet goed voor en zei eerder al pas te zullen instemmen als een no deal definitief van tafel is. Johnson staat er daarentegen goed voor in de peilingen. Als hij de verkiezingen wint en daarmee zijn meerderheid in het Lagerhuis terugkrijgt, dan wordt het voor hem in theorie makkelijker om zijn eigen akkoord zonder aanpassingen erdoor te krijgen.