Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat gepland op 31 oktober, maar lijkt door de stemmingen van dinsdag in het Britse parlement zo goed als uitgesloten. Wat kunnen we nu verwachten van het eerder door premier Boris Johnson ingediende verzoek tot uitstel van de Brexit?

Het Lagerhuis is akkoord gegaan met Johnsons wet die de Brexit-afspraken in de wet vastlegt, maar stemde kort daarop tegen de drie dagen die de premier voor de behandeling wilde uittrekken. De parlementariërs willen namelijk meer tijd.

Voor een ordelijke Brexit moest de Brexit-deal deze week door het Lagerhuis worden behandeld. Dat gaat niet meer gebeuren, omdat het Lagerhuis daar niet mee akkoord is en Johnson de behandeling van de wet heeft opgeschort. Daarnaast moet er ook nog een stemming plaatsvinden in het Europees Parlement.

Het Europees Parlement komt volgende week niet bijeen, maar had wel met een buitengewone vergadering bijeen kunnen komen als het Lagerhuis akkoord was gegaan met het tijdspad van drie dagen.

Tusk adviseert lidstaten in te stemmen met uitstel

Hoewel volgens Johnson een no deal-Brexit nog steeds mogelijk is, heeft hij de EU onder dwang om uitstel van het vertrek tot 31 januari gevraagd. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk adviseert alle EU-lidstaten opnieuw akkoord te gaan met uitstel van de Brexit, zo maakte hij dinsdagavond bekend.

De Brexit zou oorspronkelijk in maart dit jaar plaatsvinden, maar de Britten hebben tweemaal succesvol om uitstel gevraagd. Diverse EU-lidstaten zeiden eerder dat het tweede uitstel het laatste zou zijn, maar dit betekent niet direct dat ze Johnsons verzoek gaan afwijzen. Indien het VK zonder afspraken de EU verlaat, zal dit namelijk gevolgen hebben voor de economieën van de 27 landen die in de EU blijven.

Voor een derde uitstel moeten alle lidstaten akkoord gaan met Johnsons verzoek. Het is mogelijk dat het VK uiteindelijk minder extra tijd krijgt van de EU, bijvoorbeeld tot december in plaats van eind januari. Als een maand uitstel wordt gegeven, is er ruimte om Johnsons wet alsnog te behandelen.

Bij uitstel tot 31 januari kunnen in het VK vervroegde verkiezingen plaatsvinden. Op dit moment staat deze gang naar de stembus nog niet gepland, maar als dat gebeurt dan kan de EU de Brexit mogelijk verder opschuiven.

Johnson wil nieuwe verkiezingen uitschrijven

Johnson heeft eerder dit jaar meermaals aangedrongen op vervroegde verkiezingen, maar het parlement heeft deze verzoeken afgewezen. De premier verklaarde dinsdag nog dat hij, als het Lagerhuis niet akkoord gaat met zijn tijdspad, een motie voor nieuwe verkiezingen zal indienen.

Als de EU akkoord gaat met uitstel van de Brexit, is een stembusgang de enige manier voor het VK om uit de Brexit-crisis te komen, meent Johnson. Hij zou bij uitstel het liefst verkiezingen aankomende kerst al verkiezingen uit willen schrijven.

Meerdere lidstaten eisen een wijziging in het Britse politieke landschap. De Franse minister van Europese Zaken Amélie de Montchalin verklaarde dinsdag in de Franse senaat dat "tijd niet de oplossing biedt, maar een politieke beslissing". "We kunnen deze situatie niet eindeloos uitstellen."