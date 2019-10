De Britse Lagerhuis-voorzitter John Bercow heeft maandag de wens van premier Boris Johnson om opnieuw over de Brexit-deal te stemmen niet ingewilligd, omdat deze motie afgelopen zaterdag ook al is voorgelegd aan het parlement. Johnson leed toen een grote nederlaag en stelde de stemming over het akkoord uit.

Een aangenomen wetswijziging, het Letwin-amendement, verplichtte Johnson zaterdag namelijk om nieuw Brexit-uitstel aan te vragen in Brussel. Daarnaast zorgde het amendement ervoor dat het Brexit-akkoord pas kon worden goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving zou zijn geïmplementeerd.

De premier wil nog steeds, hoewel hij zaterdag tegen zijn zin in een brief naar Brussel stuurde voor uitstel, dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 oktober verlaat. Hij hoopte dan ook dat zijn akkoord maandag opnieuw voorgelegd mocht worden aan het parlement, zodat hij het tempo hoog kon houden.

Een ordelijke Brexit op 31 oktober lijkt nu weer een stapje verder weg en uitstel juist dichterbij. Johnson zal zich nu focussen op zijn plan B, namelijk proberen de wetgeving, waarin de deal ook is opgenomen, in enkele dagen door het parlement loodsen. Een proces dat normaal weken tot maanden kost.

Waarschijnlijk moet het Lagerhuis eerst instemmen met een motie waarin de data voor de stemmingen en tijdschema's voor het debat over de wetgeving staan. Johnson zal dit allemaal deze week nog willen inplannen, maar de vraag is of de Lagerhuisleden hiermee akkoord zullen gaan. Als ze hier niet mee akkoord gaan rest uitstel, als ze hier wel mee akkoord gaan volgt een reeks van stemmingen.

Oppositie beraamt zich op nieuwe amendementen

Niet alleen de regering, maar ook de oppositie beraamt zich ondertussen op verdere stappen. Zo zullen ze naar verwachting bij een latere stemming over de wetgeving, als die er komt, opnieuw amendementen gaan indienen.

Er wordt in Londen al gesproken over dat Labour een wetswijziging wil indienen die ervoor moet zorgen dat de Brexit-deal, na goedkeuring van het Lagerhuis, ook voorgelegd moet worden aan het volk in een referendum. Daarnaast zou er een amendement worden overwogen dat iets significants aan de inhoud van het akkoord van Johnson verandert, namelijk dat het VK in de douane-unie blijft.

Beide amendementen werden in het verleden al eens behandeld bij de Brexit-deals van oud-premier Theresa May, maar kregen toen niet voldoende steun. Nu de Conservatieven geen meerderheid meer hebben in het parlement, kan het deze keer nog wel spannend worden. Als de amendementen het halen zal Johnson opnieuw terug naar Brussel moeten om te onderhandelen, of gaan we een keiharde verkiezingscampagne in.

EU zou openstaan voor uitstel maar wacht Londen af

De Europese Unie heeft nog geen officiële reactie gegeven op het gevraagde uitstel, maar staat hier zeker voor open. Waarschijnlijk zal dit na dinsdag duidelijk worden, omdat ze eerst rustig wil afwachten wat er in Londen gebeurt. Als er wel een akkoord ligt, is namelijk geen uitstel meer nodig.

Johnson stuurde zaterdag onder dwang de brief naar Brussel, maar ondertekende deze niet. Ook stuurde hij een aparte brief mee, waarin hij nieuw uitstel een "vergissing" noemde. De premier hoopt dat de EU geen verlenging geeft, zodat hij zijn belofte van een Brexit op 31 oktober kan waarmaken.

Momenteel dient er voor het hoogste hof in Schotland een zaak tegen Johnson. Volgens critici van de premier heeft hij de wet overtreden, omdat hij de tweede brief meestuurde. Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog onbekend.