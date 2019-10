De Britse premier Boris Johnson heeft zaterdagavond in een brief aan de EU om uitstel van de Brexit gevraagd, nadat het Britse parlement hem eerder op de dag daartoe had gedwongen via een wetswijziging. Tegelijkertijd verstuurde hij een tweede brief naar de EU-leiders, waarin hij verder uitstel tot 31 januari 2020 een "grote fout" noemt, schrijft BBC News.

EU-voorzitter Donald Tusk heeft gezegd dat de EU "binnen een paar dagen" op het voorstel zal reageren.

Naar verluidt heeft Johnson de brief waarin om uitstel wordt gevraagd niet ondertekend. In plaats daarvan zou hij een kopie van de Benn-wet, die hem verplicht tot het aanvragen van uitstel, naar Brussel hebben gestuurd.

Desondanks breekt Johnson met het verzoek een belangrijke belofte. Hij had zijn achterban beloofd niet om uitstel van de Brexit te zullen vragen. Nadat een belangrijke wetswijziging met een kleine meerderheid was aangenomen, heeft het Britse parlement de premier echter gedwongen om met de EU over uitstel te praten.

De regering werd daartoe verplicht door de wet-Benn. Deze wet treedt in werking als er voor 19 oktober 23.00 uur (Britse tijd) geen door het parlement aangenomen deal is.

Britse politici wantrouwen Johnson

Johnson heeft meerdere malen in het Lagerhuis herhaald dat hij zich aan de wet houdt, maar de Britse politici zijn sceptisch en verdenken hem van het willen ondermijnen van de wet.

Ook lag het gevaar op de loer dat een no deal-Brexit alsnog zou plaatsvinden als het Lagerhuis met de deal heeft ingestemd. De regering moet de deal nog ratificeren, maar hardliners uit de Conservatieve Partij zouden kunnen weigeren te tekenen, waarna het VK alsnog zonder akkoord uit de EU stapt.

Johnson zei zaterdag opnieuw dat hij niet met de EU zou onderhandelen over verder uitstel. Tusk meldde zaterdagavond echter op Twitter dat hij met Johnson had gesproken en dat de brief alsnog op tijd zou arriveren in Brussel.

Stemming over Brexit-akkoord uitgesteld

Later op de zaterdag zou het Britse parlement stemmen over de deal die Johnson met de EU heeft gesloten, maar de regering besloot de stemming over het Brexit-akkoord uit te stellen tot begin volgende week.

Johnson vond dat er geen "betekenisvolle stemming" meer gehouden kon worden, omdat hij opnieuw de EU moest benaderen. De premier herhaalde dat zijn uittredingsovereenkomst op 31 oktober nog steeds de "beste optie" is.